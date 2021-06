İstanbul Müzik Festivali 49. kez izleyiciyle buluşacak

15 Haziran 2021 Salı, 14:08

2021 yazı şimdilik belki İstanbul’da tam anlamıyla güneşi alnımızda hissettiğimiz bir mevsim olmadı ama hissedilen o ki, önümüzdeki haftalarda ve aylarda her şey çok daha güzel olacak. Bu kanaatimizi güçlendiren son gelişmelerden biri de İKSV’nin bu yıl 49.sunu düzenleyeceği İstanbul Müzik Festivali’nin Zoom uygulaması üzerinden düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklanan programı oldu.

Nicel anlamda daha önceki zenginliğin biraz belki geresinde kalan program nitel anlamda her zamanki gibi alabildiğine güçlü ve heyecan verici. Sırf konserlerin fiziki ortamda izlenebilecek olması bile heyecan vericiyken; İdil Biret, Fazıl Say, Khatia Buniatishvili, Anna Vinnitskaya, Alexander Rudin gibi yıldız isimlerin sahne alacak olması klasik müzik adına bu yazın ne denli doyurucu geçeceğinin kanıtı bence.

Aşılama hızlansa da COVID-19 pandemisi henüz her şeyi tam anlamıyla eskisi gibi yapmamıza izin vermiyor. Bu yüzden de bu yılın tüm konserleri açık havada düzenlenecek. Mekanlar ise şöyle sıralanmış: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras, UNIQ İstanbul Açıkhava Sahnesi, Fransız Sarayı, Venedik Sarayı, ARTER Arka Bahçe, Rahmi M. Koç Müzesi, Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus ve Saint Benoît Fransız Lisesi Avlusu. Bu mekanların bazılarında konser dinlemişliğimiz ya da en azından başka etkinlikler için bulunmuşluğumuz var ama kabul etmek lazım ki festival bu yaz bazı inanılmaz deneyimler sunacak bizlere; şimdiden sabırsızlıkla bekliyoruz. Buralara ek olarak hafta sonları tüm İstanbulluların davet edildiği bedava konserlerin verileceği Atatürk kent Ormanı, Fenerbahçe Parkı ve Yıldız Parkı da var ki, özellikle evime yürüme mesafesinde bulunan Atatürk kent Ormanı’ndaki konserleri kaçırmayı düşünmüyorum.

‘DOĞAYA VE TÜM EVRENE SAYGI’

Gelelim yazının başlığındaki “Başka bir dünya mümkün” vurgusuna… Basın toplantısında İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya şu sözlerle açıklıyor bu vurguyu: “49. yılında İstanbul Müzik Festivali, birlik ve dayanışma ile kurulacak yeni bir gelecek için umut içeren bir çağrıda bulunarak ‘Başka Bir Dünya Mümkün’ diyor. Tamamen açık havada, doğada olacağımız festivalde temamızla, seslendirilecek eserlerle ve yan etkinliklerimizle, ‘Müzik ve sanatla birbirimize, gelecek nesillere, doğaya ve tüm evrene saygı duymanın gerekliliğini nasıl ifade ederiz? Küresel salgınla değişen hayatlarımızı kültür ve sanat ile nasıl güçlendiririz? Bunca zarar verdiğimiz dünyayı, doğayı iyileştirebilmek için müzikten nasıl faydalanırız?’ gibi bazı temel sorular üzerine düşünmeyi ve düşündürmeyi hedefliyoruz.”

Hatırlayacaksınız muhakkak bu yılın ilk aylarında yayınlanan İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları raporu “Ekolojik Dönüşüm İçin Kültür Sanat” başlığını taşıyordu. Bu anlamda İstanbul Müzik Festivali’nin bu teması aslında bu raporun bir devamı niteliğinde düşünülebilir. Onun da ötesinde Marmara Denizi’nin haftalardır gündemden düşmeyen müsilaj meselesi de önümüzdeyken çevre ve doğa hakkında ne kadar konuşsak az. Keşke bu konuda daha fazla inisiyatif alınabilse ve en azından farkındalık yaratmak için bile olsa festivale katılan sanatçılarla kısa videolar çekilerek sosyal medyadan paylaşılsa; aklıma gelen ilk örneklerden biri sadece, eminim çok daha fazlası gelecektir.

Festivali Onur Ödülü bu yıl Cihat Aşkın’a veriliyor



ONUR ÖDÜLLERİ CİHAT AŞKIN VE PETERIS VASKS’IN

49. İstanbul Müzik Festivali’nin bu yılki Onur Ödülü, Türk keman okulunun uluslararası temsilcisi Cihat Aşkın’a; Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Letonyalı besteci Peteris Vasks’a sunulacak. Cihat Aşkın’a ödülü 18 Ağustos’ta gerçekleşecek açılış töreninde; Peteris Vasks’a ise ödülü, 6 Eylül’de, besteciye 48. İstanbul Müzik Festivali siparişi olan son eserinin Türkiye prömiyerinin gerçekleşeceği Modigliani Quartet “Bir Prömiyer: Vasks” konseri öncesinde takdim edilecek.

Anna Vinnitskaya festivalin açılışında sahne alacak



AÇILIŞ TEKFEN FİLARMONİ VE ANNA VINNITSKAYA’DAN

Bu yıl bir kez daha Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın konseriyle açılıyor festival. Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası sahnede piyanist Anna Vinnitskaya’ya eşlik edecek. 18 Ağustos Çarşamba akşamki konserin mekanı ise Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu.

İdil Biret festivalin bu yılki en önemli yıldızı



İDİL BİRET 80 YAŞINDA

Türkiye’de klasik müzik dendiğinde akla gelen belki de ilk isim olan İdil Biret bu yıl 80. yaşını kutluyor. İstanbul Müzik Festivali’nin de bu önemli sanatçıyı unutması beklenmezdi elbette ve festival özel bir konserle Biret’in 80. yaşını taçlandırmaya hazırlanıyor. Biret, bu özel konserde, Stockholm Royal College of Music’de orkestra şefliği yüksek lisansının ardından İsveç’te birçok senfoni orkestrasıyla eserler yöneten Can Okan yönetimindeki Festival Orkestrası ile buluşuyor. Bilmeyenler için hemen bir parantez açalım; tamamı devlet opera ve senfoni orkestralarında kadrosuz olarak çalışan, ülkemizin en yetenekli genç kuşak müzisyenlerinden oluşan Festival Orkestrası, geçtiğimiz yıl İstanbul Müzik Festivali kapsamında kurulmuştu. Müzisyenlerin alabildiğine zor günler geçirdiği şu pandemi döneminde Festival Orkestrası’nın sahne alması ayrı bir anlam taşıyor şüphesiz.

FAZIL SAY’DAN ‘DOĞANIN SESİ’

Fazıl Say, festivalin Başka Bir Dünya Mümkün temasını tamamıyla yansıtan “Kaz Dağları” ve “Yürüyen Köşk” başlıklı eserlerini seslendireceği bir konserle yer alacak festivalde. Say’a sahnede ünlü keman sanatçısı Friedemann Eichorn eşlik ederken sahnede aynı zamanda casalQuartett de yer alacak. (19 Ağustos Perşembe, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu)

Khatia Buniatishvili ile BİFO 14 Eylül’de izleyici karşısında



BUNIATISHVILI BİR KEZ DAHA İSTANBUL’DA

Borusan Holding’in sponsorluğunda gerçekleşecek “BİFO Özel” bölümü bu yıl birbirinden güçlü üç konseri izleyiciyle buluşturacak. Benim özellikle heyecanla beklediğim konser BİFO’nun dünyanın en popüler ve en iyi piyanistlerinden biri olan Khatia Buniatishvili ile vereceği performans açıkçası (14 Eylül Salı). Bunitaishvili daha önce de ülkemizde konser vermiş ama ben hiç izleme fırsatı bulamamıştım. Umarım bu sefer şeytanın bacağını kırmak nasip olur. BİFO Özel başlıklı diğer iki konserin ilkinde Borusaan Quartet klarnet sanatçısı Paul Meyer ile sahne alırken (25 Ağustos Çarşamba); “Piazzola 100 Yaşında” başlıklı ikincisinde BİFO ünlü akordeon sanatçısı Martynas Levickis’e eşlik edecek.

Simon Ghraichy 8 Eylül’de sahnede



HASAN SALTIK’A ADANAN KONSER

Piyanonun rock yıldızı olarak da tanınan Simon Ghraichy (8 Eylül Çarşamba), İris Şentürker ve Efdal Altun ile bir araya gelecek olan Alexander Rudin, Yunus Emre anma yılına atfen sipariş edilen bestelerini kısa süre önce yitirdiğimiz Hasan Saltık’ın anısına adadıkları bir konserde ilk kez icra etmeye hazırlanan Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz ikilisi (13 Eylül Pazartesi), Festival Orkestrası ile sahne alacak Hande Küden (31 Ağustos Salı), ve bu yıl 100. yaşını kutladığımız İlhan Usmanbaş’a adanan özel konserleriyle Diskant çağdaş Müizk Topluluğu bu yılın programında dikkat çeken diğer isimler.

18 Ağustos - 16 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalin tüm detaylarına muzik.iksv.org adresinden ulaşabilirsiniz.