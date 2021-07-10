Angelina Jolie, Brad Pitt ile ortaklığını bitirmek için mahkemeye başvurdu

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 15:33

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, eski eşi Brad Pitt ile sürdürdükleri velayet mücadelesinde mahkemeden ortak velayet kararı çıkmasının ardından temyize başvurdu. Bununla da yetinmeyen 46 yaşındaki oyuncu eski eşi ile iş ilişkisini bitirmek de için adım attı.

NTV'nin Harpersbazaar'ın haberinden aktardığına göre; Pitt'le boşanma davası sırasında yürürlüğe konan bir geçici yasak emrini kaldırmaya çalışan Jolie, daha sonra, çiftin Chateau Miraval rosé şaraphanesindeki ortak işleri olan Nouvel, LLC'deki payını da satmak istiyor.

İkili, 2014'te evlendikleri bin dönümlük arazi olan Chateau Miraval bağında üzüm yetiştirerek yolculuklarına başlamışlardı.

Jolie'nin avukatı Joseph Mannis, "Tarafların boşanması, tarafların iş ortağı olarak birlikte çalışma olanaklarını da değiştirdi" açıklamasını yaptı.

Jolie'nin üçüncü şahıs olası satışının, tatmin edici bir satın alma fiyatı üzerinde anlaşamadıkları için hissesini doğrudan Pitt'e satma girişiminin başarısız olduğu konuşuluyor.

Buna karşılık, Jolie'nin hukuk ekibi, sürecin çok uzun sürmesi durumunda aktrisin olası alıcı ile satış fırsatını kaybedebileceği için zamanın çok önemli olduğunu savundu. Varlıklar konusundaki duruşma 22 Eylül'de yapılacak.