Angelina Jolie'den tıp literatüründeki ırkçılığa tepki

06 Temmuz 2021 Salı, 13:45

ABD’de doktor Malone Mukwende, tıpta beyaz insanlar için daha fazla yönerge olması nedeniyle siyahilerin tedavisi için gerekli bilgilerin yer aldığı ‘Mind the Gap (Boşluğa Dikkat Edin) adlı bir kitap yazdı.

NTV'de yer alan habere göre ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie de, Dr. Mukwende ile Time dergisi için bir röportaj gerçekleştirdi.

"TESPİT ETMEKTE ZORLANIYORUM"

46 yaşındaki ünlü oyuncu, evlat edindiği üç çocuğun farklı geçmişleri ve ten rengi farklılıkları nedeniyle özellikle ciltte sinyal veren rahatsızlıkları tespit etmekte zorlandığını söyledi.

"REFERANS NOKTASI HEP BEYAZ TEN"

Tıp literatüründeki ırkçılığa değinen Jolie, “Farklı geçmişlerden çocuklarım var ve kızarıklık olduğunda ten rengine bağlı olarak farklı görünüyorlar. Ama ne zaman tıbbi kaynaklara baksam referans noktası her zaman beyaz ten” dedi.

6 ÇOCUĞU VAR

6 çocuğu olan ünlü oyuncunun evlat edindiği 3 çocuğundan 2’si Asyalı, 1’i ise Afrikalı.