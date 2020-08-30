Anıtkabir’deki Erdoğan tezahüratı Cumhurbaşkanlığı sitesinden paylaşıldı

30 Ağustos 2020 Pazar, 16:35

,Törende saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okunmasından sonra Erdoğan ve beraberindekilerin Misak-ı Milli Kulesi’ne geçtiği sıra ellerinde bayrakla tören alanında bekleyen kişelerin, bozuk bir tezahürat ritmiyle “Recep Tayyip Erdoğan” diye bağırmaya başladığı görüldü.

Görüntüler Cumhurbaşkanlığı’nın sitesinde de yayınlandı.

Erdoğan’ın geçişi boyunca devam eden tezahüratla ilgili sosyal medyada tepkiler yükseldi. Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, olayı duyurmuş, ilk tepkiyi göstermişti.







