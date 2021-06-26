Ankapark’ın belediyeye devri 50 bin liralık teminatla durduruldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Ankapark hakkındaki sözleşme feshi ve tahliye işlemi mahkemece 50 bin lira teminatla durduruldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankapark’ı işletmeciden geri alıp faaliyete geçirmek için verdiği hukuk mücadelesi sürüyor. 750 milyon dolar harcanarak yapılan ve geçtiğimiz yıl mahkeme bilirkişi heyetinin elektrikli oyuncaklar hariç 111 milyon 210 bin TL’lik zarar tespit ettiği parkın sözleşme feshi ve tahliye işlemi, mahkemenin verdiği 50 bin lira teminatla tedbir kararı sonucu durduruldu. Karara Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı itiraz da reddedildi.
Birgün'ün aktardığına göre, tepki toplayan bu karar sonucunda, her geçen gün kamu zararı milyonlarca lira artan, sürekli hırsızlık vakalarının yaşandığı ve çürümeye terk edilen parkın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devri gerçekleşemedi.
İTİRAZA RET
750 milyon dolar harcanarak yapılan parkın sözleşme feshi kararına 50 bin TL’lik teminatla tedbir konulmasına Ankara Büyükşehir Belediyesi itiraz etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi, Büyükşehir’in istinaf talebini reddetti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, parkta kamu zararının her geçen gün artması, güvenlik zafiyetinin olması, hırsızlık vakalarının yaşanması ve parkın çürümeye terk edilmesi nedeniyle 2021 yılı Mart ayında yeniden Ankapark alanının Belediye’ye tedbiren teslimi için mahkemeye başvursa da bu başvuru ve istinaf sürecinde de ret kararı verildi.
"TEMİNAT RAKAMINI SİZ BELİRLEYİN, PARKI GERİ VERİN"
Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yıl Mayıs ayında, daha fazla kamu zararına sebebiyet verilmemesi adına bu kez “mahkemece takdir edilecek teminat mukabilinde” Ankapark’ın teslim edilmesini talep etti. Bu talep hakkında 13 Eylül 2021 tarihinde mahkeme karar verecek. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu sürecin telafi edilemez hasarlara yol açtığını vurgulayarak teslim gerçekleşmezse oluşacak kamu zararının parkın değerinin bile önüne geçebileceğini belirtirken, mahkemenin vereceği karar kamuoyunca merakla bekleniyor.
Video Haberler
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
- Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji'den 'olağanüstü' ve 'çok şiddetli' uyarısı
- Show TV'de deprem! Ece Üner istifa etti
- İnsanlar yine eve kapanacak
- Söke söke sizden bu parayı tahkim yoluyla alırlar
- Erdoğan'ın atanmayan öğretmenlere yanıtı tepki çekti
- Anlaşma imzalandı, Katarlıya sınavsız tıp
- Ece Üner'in yeni adresi belli oldu
- Okan Bayülgen'den 'aşı karşıtlığı' açıklaması
- Kullanılan uçağın ödemesine dair belge talebi
- McAfee'nin ölümünün ardından Snowden'dan Assange'a uyarı