Ankapark’ın belediyeye devri 50 bin liralık teminatla durduruldu

26 Haziran 2021 Cumartesi, 17:48

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankapark’ı işletmeciden geri alıp faaliyete geçirmek için verdiği hukuk mücadelesi sürüyor. 750 milyon dolar harcanarak yapılan ve geçtiğimiz yıl mahkeme bilirkişi heyetinin elektrikli oyuncaklar hariç 111 milyon 210 bin TL’lik zarar tespit ettiği parkın sözleşme feshi ve tahliye işlemi, mahkemenin verdiği 50 bin lira teminatla tedbir kararı sonucu durduruldu. Karara Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı itiraz da reddedildi.

Birgün'ün aktardığına göre, tepki toplayan bu karar sonucunda, her geçen gün kamu zararı milyonlarca lira artan, sürekli hırsızlık vakalarının yaşandığı ve çürümeye terk edilen parkın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devri gerçekleşemedi.

İTİRAZA RET

750 milyon dolar harcanarak yapılan parkın sözleşme feshi kararına 50 bin TL’lik teminatla tedbir konulmasına Ankara Büyükşehir Belediyesi itiraz etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi, Büyükşehir’in istinaf talebini reddetti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, parkta kamu zararının her geçen gün artması, güvenlik zafiyetinin olması, hırsızlık vakalarının yaşanması ve parkın çürümeye terk edilmesi nedeniyle 2021 yılı Mart ayında yeniden Ankapark alanının Belediye’ye tedbiren teslimi için mahkemeye başvursa da bu başvuru ve istinaf sürecinde de ret kararı verildi.

"TEMİNAT RAKAMINI SİZ BELİRLEYİN, PARKI GERİ VERİN"

Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yıl Mayıs ayında, daha fazla kamu zararına sebebiyet verilmemesi adına bu kez “mahkemece takdir edilecek teminat mukabilinde” Ankapark’ın teslim edilmesini talep etti. Bu talep hakkında 13 Eylül 2021 tarihinde mahkeme karar verecek. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu sürecin telafi edilemez hasarlara yol açtığını vurgulayarak teslim gerçekleşmezse oluşacak kamu zararının parkın değerinin bile önüne geçebileceğini belirtirken, mahkemenin vereceği karar kamuoyunca merakla bekleniyor.



