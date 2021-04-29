Ankara Barosu o yasak üzerine harekete geçti
Ankara Barosu, alkol yasağı üzerine Danıştay Başkanlığı'na "Yürütmenin durdurulması" talebinde bulundu.
Ankara Barosu, alkol yasağı üzerine Danıştay Başkanlığı'na "Yürütmenin durdurulması" talebinde bulundu.
Tam kapanma kararıyla birlikte alkol satışı da yasaklandı. Yasak hakkında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tekel bayilerinin istisna kapsamında olmadığını belirterek, "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
Yasağa esnaflar ve yurttaşlar tepki gösterirken Ankara Barosu İçişleri Bakanlığı'na dava açtı. Danıştay Başkanlığı'ndan yürütmenin durdurulmasını talep eden Ankara Barosu, "Tam kapanma günlerinde alkollü içki satışının yasaklanması, temel hakları sınırlandırma yetkisinin kötüye kullanımıdır" diye belirtti.
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