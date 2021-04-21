Mansur Yavaş'tan yeni evlenecek çiftler için bir ilk
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni evlenecek çiftlere ücretsiz SMA testi desteği için başvurularının başladığını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla yeni evlenecek çiftler için ücretsiz SMA testi desteği için başvuruların başladığını duyurdu. Yavaş'ın paylaşımı şöyle:
"Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Başkent'te SMA hastalığının önüne geçecek bir adım attık. Yeni evlenecek çiftlerimize ücretsiz SMA testi desteği için başvuru sürecimiz başladı. Sağlıklı yarınlara birlikte yürüyeceğiz"
Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Başkent'te SMA hastalığının önüne geçecek bir adım attık.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 21, 2021
Yeni evlenecek çiftlerimize ücretsiz SMA testi desteği için başvuru sürecimiz başladı.
Sağlıklı yarınlara birlikte yürüyeceğiz.https://t.co/f72QAUG7of pic.twitter.com/CjlKMeTfTH
Yavaş, ücretsiz test desteğine başvuracaklar için başvuru formunun yer aldığı şu bağlantıyı da paylaştı.
Yeni Evlenecek Çiftler için SMA Testi Ön Başvuru Formu (ankara.bel.tr)
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