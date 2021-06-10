Ankara Büyükşehir Belediyesi 'suya yüzde 80 zam yapılacak' iddialarına dair açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kararıyla suda yüzde 80 zam yapılacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, "Çamur siyasetini meslek belleyen çevreler, belirli aralıklarla ABB'nin suya zam yapmak istediği haberlerini yaymaktadır" dedi.

Gültekin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde:

1- Çamur siyasetini meslek belleyen çevreler, belirli aralıklarla ABB'nin suya zam yapmak istediği haberlerini yaymaktadır.



Halbuki biz bunun YALAN olduğunu onların bile anlayacağı şekilde anlatmıştık.



Nedir bu suya %80 zam SAFSATASI? O cipler, dinozor heykelleri nasıl alındı? pic.twitter.com/h3i2rTHTa8