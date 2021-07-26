Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devri durdurulmuştu, hırsızlar milyonluk kamu zararına sebep oldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Melih Gökçek döneminde yapılan ve çürümeye terk edilen Ankapark’taki kabloların, hırsızlık amacıyla park dışı bir alana istiflenmiş halde bulunduğunu açıkladı. Belediye yetkilileri, sözleşme feshi ve teslim işlemleri gerçekleşmezse parktaki kamu zararının parkın değerinin bile önüne geçebileceğini belirtti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gökçek’in belediye başkanlığı döneminde 750 milyon dolar harcanarak yapılan Ankapark’ta yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada; Ankapark’ta, elektrikli oyuncaklar hariç olmak üzere 111 milyon 210 bin liralık zarar tespit edildiği duyuruldu.
Parktaki kabloların hırsızlık amacıyla park dışı bir alanda istiflendiği; güvenlik görevlilerince bulunan kabloların tutanakla işletmeciye teslim edildiği belirtildi. Kabloları istifleyen kişilere ise ulaşılamadığı bildirildi.
Açıklamada; hırsızlık vakalarının sürekli yaşandığı parkın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devri konusundaki belirsizliğin devam ettiği vurgulandı.
NE OLMUŞTU
Parkın sözleşme feshi ve tahliye işlemi, mahkemenin verdiği tedbir kararı sonucu durdurulmuş; Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu karara yaptığı itiraz reddedilmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayında, kamu zararına sebebiyet verilmemesi adına mahkemece takdir edilecek teminat mukabilinde Ankapark’ın belediyeye teslim edilmesi için mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, bu taleple ilgili kararını 13 Eylül 2021 tarihinde verecek.
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu sürecin telafi edilemez hasarlara yol açtığını; teslim gerçekleşmezse oluşacak kamu zararının, parkın değerinin bile önüne geçebileceğini belirtti.
Video Haberler
- Ezilmekten son anda kurtuldu
- Pendik'te zincirleme kaza: 2 yaralı
- Çalınmasın diye kapak yaptırdı, kapağı da çaldılar
- Kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 7 ölü
- Defineciler antik şehri ortaya çıkardı
- Çin'i kum fırtınası vurdu: O anlar kamerada
- Kaza yapan aracın motoru 50 metre fırladı
- Gençlerin kaza anı kamerada
- Londra'daki şiddetli yağış sele neden oldu
- Selde mahsur kalan çiftin zorlu kurtuluşu kamerada
En Çok Okunan Haberler
- ‘Son dakika’ kuşkusu
- Erdoğan ve Albayrak için harekete geçildi
- Taksiye alınmayan geline Ongun’dan mesaj
- Kadınların başarısı Şenocak'ı rahatsız etti
- Alman kadın cimnastikçilerden protesto
- Kafe, restoran ve oteller için flaş talep
- Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı
- Ceyhan en büyük tehlikeyi açıkladı
- MasterChef 'te mide bulandıran görüntü!
- Üçüncü doz BioNTech kimler için gerekli?