Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devri durdurulmuştu, hırsızlar milyonluk kamu zararına sebep oldu

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 14:50

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gökçek’in belediye başkanlığı döneminde 750 milyon dolar harcanarak yapılan Ankapark’ta yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada; Ankapark’ta, elektrikli oyuncaklar hariç olmak üzere 111 milyon 210 bin liralık zarar tespit edildiği duyuruldu.

Parktaki kabloların hırsızlık amacıyla park dışı bir alanda istiflendiği; güvenlik görevlilerince bulunan kabloların tutanakla işletmeciye teslim edildiği belirtildi. Kabloları istifleyen kişilere ise ulaşılamadığı bildirildi.

Açıklamada; hırsızlık vakalarının sürekli yaşandığı parkın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devri konusundaki belirsizliğin devam ettiği vurgulandı.

NE OLMUŞTU

Parkın sözleşme feshi ve tahliye işlemi, mahkemenin verdiği tedbir kararı sonucu durdurulmuş; Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu karara yaptığı itiraz reddedilmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayında, kamu zararına sebebiyet verilmemesi adına mahkemece takdir edilecek teminat mukabilinde Ankapark’ın belediyeye teslim edilmesi için mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, bu taleple ilgili kararını 13 Eylül 2021 tarihinde verecek.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu sürecin telafi edilemez hasarlara yol açtığını; teslim gerçekleşmezse oluşacak kamu zararının, parkın değerinin bile önüne geçebileceğini belirtti.