Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a: Ankara'yı Mustafa Kemal'in Ankara'sı yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Gençlik Parkı'nda düzenlenen "Başkent Spor Zirvesi"nde, aralarında dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'nın da olduğu sporcularla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, “Şimdi hep beraber Mansur Başkanı alkışlar mıyız arkadaşlar. O, Ankara’yı gerçek anlamda Ankara yapacak, inanıyorum. O Ankara’yı, gerçek anlamda Mustafa Kemal’in Ankara’sı yapacak buna inanıyorum. O, Ankara’yı gerçek anlamda çağdaş uygarlığın merkezi haline getirecek, buna inanıyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi’nin düzenlediği “Başkent Spor Zirvesi”ne katıldı. Gençlik Parkı’nda düzenlenen zirvede, Ankara Büyükşehir Belediyesi sporcuları; sahnede küçük bir gösteri yaptı. Sporcular, Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a adlarının yazılı olduğu formaları hediye etti.

Kılıçdaroğlu’nun Başkent Spor Zirvesi’nde yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

GURURLA İZLEDİM: Türkiye, az önce izlediğimiz, sporcularla, gençlerle gurur duyacak ve hep beraber onlarla gurur duyacağız. Az önce Mansur Başkanı dinledik. Ondan önce de sporcularımızın gösterilerini. Emin olun, büyük bir gururla izledim. Evlatlarımız var. Her alanda başarı elde etmek için çalışıyorlar, emek harcıyorlar. Acaba evlatlarımıza ne kadar sahip çıkıyoruz? Onların spor yapmaları için ne kadar emek veriyoruz? Mansur Başkan, bu konuda önemli bir adım attı ve böylesine güzel bir toplantıyı düzenledi.

SENİN ŞAMPİYON OLMAN AYNI ZAMANDA BİZİM ŞAMPİYON OLMAMIZ DEMEK: Yanımızda iki genç kızımız, sporcumuz var. Onlara da yürekten teşekkür ederim. Özellikle biriniz dünya şampiyonluğunu aldınız (Ayşe Begüm Onbaşı). Dünya şampiyonluğu ne demek biliyor musunuz sevgili kızım? Dünya şampiyonu olmak sadece senin şampiyon olduğun anlamına gelmiyor, senin şampiyon olman aynı zamanda bizim şampiyon olmamız demektir. Aynı zamanda bayrağımızın göndere çekilmesi demektir. Aynı zamanda bizler evlerimizde otururken sizinle gurur duymamız demektir. Spor böylesine bir güçtür aslında. O nedenle gerek bizim Anayasamız gerek toplumumuz spora değer vermemizi öngörüyor. Eğer sizler sporda büyük bir başarı elde ederseniz o başarı aynı zamanda Türkiye’nin başarısı oluyor.

BU ULUSUN GÖĞSÜNÜN KAPARMASINA YOL AÇTINIZ: Artık uluslar 'yumuşak güç' dediğimiz kavramı geliştirdiler. Yumuşak güç, yani Türkiye’nin sesinin bütün dünyada duyulmasını sağlayan bazen bir spor, roman, öykü, film, tiyatrodur. Dolayısıyla dünyanın her tarafına Türklerin adını duyurur. Bizim adımızı duyurur. Türkiye Cumhuriyeti’nin adını duyurur ve bayrağımızı göndere çeker. Bayrağımızın göndere çekilmesi ne demektir biliyor musun sevgili kızım? Hepimizin, o bayrak gururla yukarı doğru giderken ve İstiklal Marşı’mız söylenirken hepimizin gözleri dolar. Çünkü biliriz ki o başarı sıradan bir başarı değildir. O başarının arkasında büyük bir güç vardır, emek, alın teri vardır. O alın terini destekleyen aileniz vardır. Dolasıyla siz ve aileniz gerçekten bu ulusa, bu ulusun göğsünün kabarmasına yol açtınız.

ÇABALARINIZ, EMEKLERİNİZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ: Spor, sadece sizin çıkıp bir gösteri yapmanız değil aslında. Spor aynı zamanda sizin akıllı, stratejik düşünmenizi de öngörür. Bunu size sağlayan da sizin antrenörünüz ve çalışma arkadaşlarınızdır. Dolasıyla bütün sporcularımızı bize kazandıran antrenörlerinize, takım arkadaşlarınıza da şükranla borçlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu tür çabalarınız, emekleriniz, bizim için çok değerlidir.

SPORUN YAŞI YOKTUR, HER YAŞTAN İNSANIMIZ SPOR YAPMALI: Sporun bir diğer özelliği daha var. Beden ve ruh sağlığı. Beden ve ruh sağlığını sağlamanın temel yolu da budur. Biz spor deyince genelde gençlerimizi anlarız. Ama sporun yaşı yoktur. Her yaştan insanımız spor yapmalıdır. Bunun için de yeşil alanlara ihtiyacımız var sayın Başkanım. Ankara, beton ormanına dönüştü, yeşil alanlara ihtiyacımız var. Çubuk Barajı’nı açtınız, orayı olağanüstü güzel bir mekana dönüştürdünüz. Başka alanları da açtınız, yeni alanlara ihtiyacımız var. Bizim, gençlerin, her yaştan insanın ihtiyacı var.

O ANKARA'YI GERÇEK ANLAMDA MUSTAFA KEMAL'İN ANKARA'SI YAPACAK: Bu geceyi düzenleyen sayın başkana hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Sayın başkan izin verirsen ayağa kalkar mısın? Şimdi hep beraber Mansur Başkanı alkışlar mıyız arkadaşlar. O, Ankara’yı gerçek anlamda Ankara yapacak, inanıyorum. O Ankara’yı, gerçek anlamda Mustafa Kemal’in Ankara’sı yapacak buna inanıyorum. O, Ankara’yı gerçek anlamda çağdaş uygarlığın merkezi haline getirecek, buna inanıyorum. O, aynı zamanda Ankara’yı sporun merkezi haline getirecek, buna inanıyorum. Hepinizin huzurunda Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun var olun. Sporcular sizler bizim umudumuzsunuz sizden çok şey bekliyoruz.”