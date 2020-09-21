Ankara Gar Katliamı için hazırlanan projeler Mansur Yavaş'a sunuldu
IŞİD’in Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015 tarihinde düzenlediği terör saldırısı sonucunda yaşamını yitiren yurttaşların anısına anıt ve meydan düzenlemesi yapılması kararı hayata geçiriliyor. Meslek odaları ve sendika temsilcileri anıt için hazırlanan projeleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a sundu.
TTB, KESK, TMMOB, DİSK ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Emek, Barış ve Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması’nda derece alan projeler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a iletildi. Başkan Mansur Yavaş ile bir araya gelen Yarışma Düzenleme Kurulu üyeleri, projeler hakkında bilgi verdi.
Belediyede gerçekleşen toplantıya TTB Genel Başkanı Sinan Adıyaman, TMMOB 2. Başkanı Selçuk Uluata, Şehir Plancıları Odası Başkanı Orhan Sarıaltun, Yarışma Jürisi Sözcüsü ODTÜ Mimarlık Fakültesi Eski Dekanı Prof.Dr. Güven Arif Sargın, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşkun, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehirclik Dairesi Başkanı Ertuğrul Candaş, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Av. Bülent Yücetürk ve Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin katıldı.
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