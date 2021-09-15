Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı

Ankara Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalara karşı uyarılarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2021 Çarşamba, 15:03
Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
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Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, Şereflikoçhisar, Evren ve çevrelerinde kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Perşembe günü gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yapıldı.


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