Ankara’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yurttaşlar Anıtkabir’e akın etti

31 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla kutlanan Büyük Zafer’in 99. yılında yurttaşlar, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’e akın etti.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında Türk halkının elde ettiği bağımsızlık zaferi, 99. yıldönümünde tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Ankara’da düzenlenen törenlerin ilk adresi ise Anıtkabir oldu. Anıtkabir’de düzenlenen resmi tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânının Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başladı. Kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkânı yer aldı. Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Erdoğan ve devlet erkânı, daha sonra Misakımilli Kulesi’ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Erdoğan, deftere şunları yazdı: “Aziz Atatürk; bağımsızlığımıza giden yolun altın halkalarından Büyük Zaferin 99. yıldönümünde bir kez daha huzurunuzdayız. Bu tarihi günde zatıalinizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz. Türkiye’yi bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşıyoruz. Savunma sanayiinde attığımız adımlarla milletimizin gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin caydırıcılığını her alanda daha da artırıyoruz. Demokraside, adalette, hak ve özgürlüklerde hayata geçirdiğimiz reformlarla, cumhurla Cumhuriyetimiz arasındaki bağı tahkim ediyoruz. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir. Ruhun şad olsun.”

GEÇEN YILIN TEKRARI

2020’de Anıtkabir’de düzenlenen törende Erdoğan alkışlanmış ve “Recep Tayyip Erdoğan” sloganı atılmıştı. Alkışlayan ve slogan atanların, Atatürk’ün mozolesini ziyaret etmeden Anıtkabir’den ayrılması dikkat çekmişti. Bu yıl da geçen yıla benzer şekilde Anıtkabir’de yer alan bir grup, Aslanlı Yol’dan itibaren Erdoğan’ı alkışladı. Grup, törenin tamamlanmasının ardından Atatürk’ün mozolesini ziyaret etmeden Anıtkabir’den ayrıldı.

Anıtkabir, devlet töreninin ardından yurttaşların ziyaretine açıldı. 7’den 70’e yüz binlerce yurttaş bu yıl da Anıtkabir’e akın etti. Yurttaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile 30 Ağustos’u Anıtkabir’de kutladı.

UZAKTAN KUTLAMA

Erdoğan, Anıtkabir’deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geçerek tebrikleri kabul etti. Saray’ın ana bina girişinde düzenlenen törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, milletvekilleri, yabancı misyon şefleri Erdoğan’a bayram tebriklerini sundu. Törene, Kılıçdaroğlu ve Akşener katılmadı.

CHP Ankara İl Başkanlığı, Güvenpark’tan Anıtkabir’e yürüyüş düzenledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri de Zafer Bayramı’nı çeşitli etkinliklerle kutladı.