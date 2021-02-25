Ankara'da cinayet! Arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

25 Şubat 2021 Perşembe, 19:46

Olay, dün Sincan ilçesi Polatlar Mahallesi'nde bulunan andezit taş ocağında yaşandı. Ocaktan silah sesi duyan yurttaşlar, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, taş ocağının bekçisi İ.A.'nın av tüfeğiyle vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmada; İ.A.'nın bir süredir yanında kalan S.O. ile alkol aldıktan sonra tartışmaya başladıkları ve bekçi kulübesinde bulunan av tüfeği ile S.O.'nun İ.A.'yı vurarak öldürdüğü tespit edildi. S.O. gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.