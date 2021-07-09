Ankara'da IŞİD soruşturmasında 10 gözaltı kararı

Ankara'da çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen silahlı terör örgüt IŞİD üyesi 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA
09 Temmuz 2021 Cuma, 09:14
Ankara'da IŞİD soruşturmasında 10 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak Ankara'da faaliyet gösterdiği tespit edilen IŞİD silahlı terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


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