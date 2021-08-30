Ankara'da "Kırmızı beyaz" konser
Ankara, Mansur Yavaş’ın tüm yurttaşları “kırmızı ve beyaz renkte” kıyafetler giyerek bayram coşkusunu kutlamak üzere davet ettiği sanatçı Bengü’nün konserine ev sahipliği yapacak.
Başkent Ankara, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın tüm yurttaşları “kırmızı ve beyaz renkte” kıyafetler giyerek bayram coşkusunu kutlamak üzere davet ettiği sanatçı Bengü’nün konserine ev sahipliği yapacak.
Gençlik Parkı’nda 30 Ağustos Pazartesi günü (bugün) saat 19.00’da başlayacak etkinlikte sanatçı Sunay Akın’ın “Zafere Giden Yol” programı ile “Atatürk ve Zafer” konulu fotoğraf sergisi yer alacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılarak konuşma yapacağı Zafer Bayramı kutlamaları, ABB TV ve sosyal medya hesapları ile aşağıdaki frekans bilgileri üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Video Haberler
- Tekne battı, arbede çıktı! Yaralılar var
- İzmir'de orman yangını
- Aracının sele kapıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu
- Hatalı sollama yapıp motosikletliye böyle çarptı
- TEM'de zincirleme kaza: 5 araç karıştı, 2 yaralı
- Yıldız oyuncunun gözaltı görüntüleri yayınlandı
- Kedi ile yılanın kavgası kamerada
- Özlem Gürses'in sorusu Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı
- Mikrofon arıza çıkarınca Akşener espriyi patlattı
- Antalya'da korkunç an! Minibüs böyle daldı
En Çok Okunan Haberler
- Taliban’dan şaşkına çeviren görüntü!
- 33 ülke için endişelendiren sözler
- Ünlü market zincirinde büyük skandal
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu!
- Bayraktar'ın sözlerine CHP'den ilk yorum
- ÖTV indiriminde bayi oyunu
- “Bu hastalık zengin hastalığı”
- Erdoğan'ın MHP ve HDP planı
- Türkiye’nin bugün bir başkomutanı var mı?
- Bayraktar'ın Evi terk et dediği Soylu'nun akrabası