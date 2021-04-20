Ankaragücü'nde bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı

20 Nisan 2021 Salı, 10:55

MKE Ankaragücü'nde teknik ekipten bir kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 36. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile oynanacak maç öncesi uygulanan rutin Covid-19 testlerinde teknik ekipten bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.



Açıklamada, "Teknik ekip personelimizin genel durumu iyi olup gerekli tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.