Ankaragücü'nde bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik ekipten bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
MKE Ankaragücü'nde teknik ekipten bir kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 36. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile oynanacak maç öncesi uygulanan rutin Covid-19 testlerinde teknik ekipten bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, "Teknik ekip personelimizin genel durumu iyi olup gerekli tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.
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