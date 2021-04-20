Ankaragücü'nde bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik ekipten bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

AA
20 Nisan 2021 Salı, 10:55
Ankaragücü'nde bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı
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MKE Ankaragücü'nde teknik ekipten bir kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 36. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile oynanacak maç öncesi uygulanan rutin Covid-19 testlerinde teknik ekipten bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik ekip personelimizin genel durumu iyi olup gerekli tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.


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