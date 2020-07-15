Annesi rüya gördü; Evin salonunda 21 metre kuyu kazdı
Gaziosmanpaşa'da define bulmak için gecekondunun salonunda 3 ayda 21 metre kuyu açan 6 kişi gözaltına alındı.
Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'ndeki evden sürekli sesler geldiği ihbarı üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri evin her yerine dizilmiş çuvallar dolusu molozla karşılaştı. Evin içerisinde arama yapan polis, salonda bir kazı çalışması olduğunu ve kuyudan dışarıya çıkan bir havalandırma düzeneği olduğunu belirledi. Polis ekipleri, kuyunun define aramak için açıldığını tespit etti.
Yaklaşık 7 yıldır evde kiracı olan Leyla T. , kuyunun başında bekleyen Aydın T., Semih Ş. ve kuyunun içerisinden çıkartılan Adem B. , Ratif Y. ile Serhat Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin yaklaşık 3 ayda kuyuyu 21 metre derinliğinde kazdıkları ve herhangi bir değerli eşya bulamadıkları belirlendi.
Öte yandan Leyla T.'nin vefat eden annesinin geçmişte rüyasında evin altından ak sakallı bir dedenin 'beni kurtarın buradan çıkartın' diye seslendiği gördüğünü ve annesinin vefatının ardından bu rüyanın etkisinde kalarak kazı çalışmasına başlattığını söylediği öğrenildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli makamlarca serbest bırakıldı. Ev ise zabıta ekiplerince mühürlendi.
Video Haberler
- Şanlıurfa'da motosiklet sürücüsünün korkunç ölümü
- Canlı yayında haberleri sunarken dişi yerinden çıktı
- 2 milyondan fazla kişi etkilendi! 50 kişi öldü
- Antalya’da tramvayda maske gerginliği!
- Çarpıcı iddia: Bu tuzağı 3 odak kurmuştur!
- 15 Temmuz gazisi Erdoğan'a seslendi: Biz size ne yaptık?
- İstanbul'da ortalığın savaş alanına döndüğü an kamerada
- Cemal Can Survivor'da ne kadar kazandı?
- TRT'deki 15 Temmuz özel yayınına damga vuran sözler!
- Survivor 2020 finalinde skandal görüntüler!