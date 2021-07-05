Antalya'da orman yangını: 15 dekar makilik ile zeytin ve çam ağaçları yandı
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınında 15 dekar makilik alan ve 20 zeytin ağacı ile çam ağaçları yandı.
Serik'e Berendi ve Çanakçı mahalleleri sınırlarındaki Çamlıgedik mevkisinde, saat 13.30 sıralarında, anızdan çıktığı sanılan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Alevleri görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, arazözlerle bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarına başladı. 1,5 saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında 15 dekar makilik alan, 20 zeytin ağacı ve çam ağaçları yandı.
Söndürme çalışmalarına bölge halkı da destek verdi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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