Orman yangınlarıyla mücadele için bordan özel jel üretildi, izin alınamadı

28 Haziran 2021 Pazartesi, 17:28

Marmaris’te dün (27 Haziran 2021) yaşanan “simetrik” yangın, bir kez daha “yangının rant uğruna kasıtlı çıkarıldığı” ihtimalini gündeme getirirken, Gen-Z Söndürme ve Soğutma Sanayileri Teknolojileri Genel Müdürü Firuz Özdağ’dan dikkat çeken bir iddia ve çağrı geldi.

Özdağ, yangınlarda kullanılmak üzere elde ettikleri jel ürünün çeşitli testlerde başarılı olduğunu, İtalya tarafından onaylanıp satın alma aşamasına gelindiğini ancak İtalya bu ürüne onay belgesi verirken Türkiye’den 6 yıldır onay alamadıklarını belirtti. Özdağ ayrıca yetkililere bu ürünü deneme çağrısında bulundu.

Marmaris’te dün çıkan orman yangını, bir kez daha özellikle yazın çıkan orman yangınlarının bilinçli çıkarılması ihtimalini gündeme getirdi.

İki gün önce Kaş’ta çıkan yangının ardından dün de Marmaris’te meydana gelen ve bir personelin şehit olmasına yol açan orman yangını üzerine Özdağ’dan çarpıcı bir iddia ve çağrı geldi.

TÜRKİYE REDDETTİ, İTALYA ONAYLADI

Cumhuriyet’e konuşan Özdağ, yangın söndürme işleminde kullanılan kimyasalların genelinin aksine doğaya zarar vermeyen, Bor’dan üretilen özel bir jel sayesinde yangın söndürme ve soğutma işlemlerinin eş zamanlı yapılabileceğini, bu ürün kullanılarak yapılan söndürme işlemiyle aynı bölgenin tekrar yanma ihtimalini ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Özdağ ayrıca, 'Türk malı' olan ürünlerine Türkiye’deki ilgili kurumların onay vermediğinin, 6 yılda yapılan başvurularının gerekçe gösterilmeden reddedildiğinin altını çizdi. Firuğ Özdağ’ın açıklamaları şu biçimde:

TEKRAR YANGIN ÇIKMASINI ENGELLİYOR

“Bor mineralini kullanılarak 12 yıllık araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda; Bor madeninin soğutma özelliğinin doğal olarak yüksek soğuma seviyelerine çıkartılmasını keşfettik. Yüksek ısıya karşı normların 5 kat üzerinde bir dayanıklılık sağlayarak yüzde 100 doğal bir ürün elde ettik. Geliştirmiş olduğumuz bu ürün sayesinde yangını söndürme ve soğutma işlemini aynı anda gerçekleştirmeyi mümkün kılıyoruz. Ürünlerimiz ile söndürülen bir alanın tekrardan tutuşma ihtimali bulunmamaktadır. 700 derecelik ısının oluştuğu bir yangını ürünün uygulandığı bölgece saniyeler içerisinde 10 derece seviyelerine indirebiliyoruz. Tekrardan tutuşma ihtimalinin ve söndürme çalışmalarının uzamasının önüne geçmiş oluyoruz. Konsantre bir üründür ve her tip su ile karıştırılarak kullanılır, tüm sistemlere uyumludur.

YANAN BÖLGE AĞAÇLANDIRILABİLECEK

Bor aynı zamanda tarımda gübre olarak kullanılan bir mineraldir. 100% olan ürünlerimiz kullanılarak söndürülen orman yangını alanında zaman kaybetmeden tekrardan ağaçlandırma çalışmaları yapılarak kaybedilen ağaçlar geri kazanılabilir. Maalesef ülkemizde ve dünyanın genelinde kullanılan birçok söndürme ürünü kimyasal maddelerden oluşmaktadır. Bu kimyasal söndürücüler doğaya kalıcı hasarlar vermekte ve tekrardan ağaçlandırma mümkün olmamaktadır.

TÜRKİYE’DE ÜSTÜN BAŞARI GÖSTEREBİLİR

Türkiye’de bir türlü gerekli belgelerin alınamaması, 6 yılda yaptığımız başvuruların gerekçe gösterilmeden reddedilmesi, araştırmalarımızın hiçbir destek bulamaması sonucunda ürünümüzü İtalya’da üretmeye karar verdik ve iki senedir Gen-Z Extinguishing & Cooling Technologies şirketimiz üzerinden CE belgesini almış durumdayız. Ürünümüz CE belgesini, EN ve ISO gibi dünyaca kabul gören testlerden başarı ile geçerek almıştır. Zorlu geçen pandemi dönemi sonrasında hem Avrupa’da hem de Uzakdoğu’da ürünlerimizin satışı için tüm çalışmalarımızı tamamladık.

Tüm bu çalışmaları yurtdışında gerçekleştirebiliyorken, Bor cenneti olan ülkemizde Bor’dan ürettiğimiz ürünlerimizin kullanılmaması bizi oldukça üzmekte. Özellikle Marmaris’te bugün yaşanan yangınlarda üstün bir başarı gösterebilirdi ürünümüz. Isıya karşı olan yüksek dayanıklılığı sayesinde yangının yayılmasını en hızlı şekilde önlediği gibi hızlı söndürme gücü sayesinde büyümeden çok kısa süre içerisinde kontrol altına alınabilirdi.

NE OLMUŞTU?

DünMuğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve bir işçinin hayatını kaybettiği yangın ekipler tarafından yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alındı.