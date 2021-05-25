Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

AA
25 Mayıs 2021 Salı, 10:55
Antalya'da uyuşturucu operasyonu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, şüpheliler emniyete götürüldü.


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