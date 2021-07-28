Apartmanın havalandırma boşluğunda komşularının cesedini buldular
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğundan gelen kötü kokunun nedenini araştıran apartman sakinleri komşularının cesediyle karşılaştı.
İstasyon Mahallesi Akgül Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın havalandırma boşluğundan kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu yöneticiye söyledi.
Apartman yöneticisi Halit Zeynel Can, bir kaç gündür apartmanda artan kokunun nedenini araştırmak için girdiği kalorifer dairesinin havalandırma boşluğunda ceset görünce durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri gerekli incelemeyi yaptıktan sonra savcılığa haber verdi. Yapılan inceleme sonunda cesedin aynı apartmanda oturan 24 yaşındaki Mustafa B.'ye ait olduğu tespit edildi.
Apartman yöneticisi Halit Zeynel Can, "Komşular apartmandan koku geldiğini söylediler. Bende iş çıkışı bakalım dedim. Eve geldim komşularla kalorifer dairesine indik, kokular geliyordu. Havalandırma boşluğunda insan cesedi gördük, hemen polise haber verdik" dedi.
Yöneticinin eşi Seval Can ise, "Komşumuz cumartesi günü bir gürültü duyduğunu söyledi, bizde bağdaydık, bu gün geldik bu manzarayla karşılaştık" diye konuştu.
Komşu Zehra Akdeniz da, "Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında gezmeye gidiyorduk. Bir gürültü duyduk. Komşumuza mesaj gönderdim ve olayı anlattım" dedi.
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