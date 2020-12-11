Apple CEO’su Tim Cook ofise dönüş için tarih verdi
Apple CEO'su Tim Cook, personelle yaptığı çevrimiçi toplantıda ofise dönüş için Haziran 2020 tarihini verdi. Gelecekte evden çalışma konusunda esneklik sinyali veren Cook, ofisin önemini de vurguladı.
Covid-19'a karşı geliştirilen aşılar kullanım onayı almaya başlarken, salgında vaka ve ölüm sayıları dünya genelinde rekorlar kırmaya devam ediyor.
Tüm dünyada insanlar hayatın ne zaman normale döneceğini merak ediyor.
ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın CEO’su Tim Cook, dün personelle yaptığı çevrimiçi toplantıda, çalışanların çoğu için ofise dönüşün muhtemelen Haziran 2021’den önce olmayacağını söyledi.
Sözcü'nün Bloomberg'den aktardığına göre, Cook’un toplantıdaki konuşmasında, şirketin ofis dışından çalışma konusunda gelecekte daha esnek olabileceğinin sinyalini verdiğini ancak ofiste yüz yüze çalışmanın önemini bir kez daha vurguladığı aktardı.
Cook ayrıca, salgının son dönemde şiddetlenmesi nedeniyle 4 Ocak’tan itibaren birçok bölgede çalışanlara ek ücretli izin vermeyi planladıklarını belirtti.
Apple’ın donanım mühendisliği departmanı başkan yardımcısı Dan Riccio, toplantıda yaptığı konuşmada, uzaktan çalışmanın büyük bir zorluk yarattığını, seyahat kısıtlamaları nedeniyle mühendislerin Çin’deki fabrikalardaki üretime artırılmış gerçeklik içeren yazılımlarla destek verdiğini dile getirdi.
Apple, önümüzdeki yıllarda artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik ürünlerini geliştirmeye daha fazla odaklanacak.
Özel çip geliştirme departmanı şefi Johny Srouji ise, şirketin geliştirmekte olduğu hücresel modem hakkında bilgi verdi. iPhone 12'lerde Qualcomm'un 5G modemini kullanan Apple, ileriki yıllarda çıkaracağı iPhone'larda kendi geliştirdiği modemleri kullanmayı planlıyor.
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