Araba almak isteyenler dikkat: İkinci el otomobil piyasasın fiyatlar düştü
İkinci el otomobil fiyatları, pandemi nedeniyle üretimi duran sıfır araçların da piyasaya girmesiyle düşmeye başladı. Galeri sahipleri, araç fiyatlarının yaz aylarında tekrar yükselmesinin beklendiğini, bu nedenle otomobil almak için bu zamanın en uygun dönem olduğunu söyledi.
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde birçok otomotiv üreticisinin üretime ara vermesi, Türkiye'de sıfır araç pazarının yanı sıra ikinci el otomobil piyasasını da etkiledi. Artan taleple bazı ikinci el otomobillerin sıfır değerinden bile pahalıya satıldığı durumlar oldu. Ancak sıfır araçların piyasaya girmesiyle ivme tersine döndü. İkinci el piyasasında fiyatlar düşerken, galericiler araç almanın tam zamanı olduğunu söyledi.
"İKİNCİ EL PİYASASINDA ŞU AN EN UYGUN ZAMAN"
İkinci el otomobil alım satımı yapan firma sahibi Egemen Kurtçu (37), "İkinci el piyasası şu an araç almak isteyenler için en doğru zaman. Sıfır araçlar ülkeye girmeye başladı. Geçen ay 90 TL'ye sattığımız bir araç bu ay 82 bin TL'ye düştü. Yüzde onluk bir düşüş söz konusu. Ancak daha fazla düşeceğini de düşünmüyorum" dedi.
İkinci el otomobil almaya gelen emekli öğretmen Nizamettin Gören, "Şu an fiyatlar daha uygun. Pandemi bitince fiyatların artacağını düşünüyorum. Onun için fiyatlar atmadan otomobil almaya geldim" dedi.
Ayakkabı firmasında çalışan evli ve 1 çocuk babası Erkan Yılmaz (44) ise, "Fiyatlar düşünce otomobil bakmaya geldim. 170 bine kadar bütçem var. İkinci aracım olacak. Bunu eşime almak istiyorum. Pandemi nedeniyle toplu taşıma araçları kullanmasını istemiyorum" dedi.
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