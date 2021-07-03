Aracın camından ateş etti, tepkiler gelince görüntüleri sildi
Adana'da seyir halindeki otomobilin camından tabancayla rastgele 10 el ateş eden F.Ö., sosyal medyadan yayınladığı görüntüyü gelen tepkiler üzerine sildi.
Merkez Çukurova ilçesinde otomobiliyle ilerleyen F.Ö., yanındaki silahı çıkartarak arabanın camından dışarıya rastgele 10 el ateş etti.
Bu anları araçta bulunan arkadaşı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. F.Ö. ise bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterince F.Ö., görüntüleri sosyal medya hesabından sildi.
Video Haberler
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
- Kumburgaz'da yangın paniği!
- Böyle vicdansızlık görülmedi! O anlar kamerada
- Fatih'te taksiciler sopalarla birbirine girdi
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'nun kuzeninin istifası açıklandı
- Boeing 737 kargo uçağında motor arızası
- Sizinle aynı dini paylaşmak istemiyorum
- AREA'nın son anketi ortaya koydu! Erdoğan'a kötü haber
- 'Sedat Peker' operasyonunda yeni gelişme
- Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal 'IBAN' kararı
- Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
- Akşener'den 'Sedat Peker' açıklaması
- Tütün üreticileri yol kapattı! Acımızdan ölüyoruz
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale