Aras: Ne pahasına olursa olsun Bodrum'u koruyacağız

05 Ağustos 2021 Perşembe, 14:15

Bodrum'da çeşitli il ve ilçelerden gelen çok sayıda söndürme ekibi ile birlikte, belediyenin koordinasyonunda yangın bölgelerinde söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının ilk başladığı günden itibaren bölgede yangın noktalarında oluşturulan ekipler, sahalarındaki çalışmalara destek oluyor. İtfaiye ekiplerine, arazöz, su tankeri, iş makinesi, akaryakıt, jeneratör ve diğer acil ihtiyaçların karşılanması sağlanıyor. Belediye Kriz Masası, farklı illerden gelen ekipleri ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendiriyor. Sahadaki söndürme ekiplerine, su, buz, gibi gıda malzemeleri Mumcular toplanma merkezinden alınarak, ihtiyaç duyulan bölgelere gönderiliyor.

“Ne pahasına olursa olsun Bodrum'u koruyacağız. Vazgeçmek yok” diyerek tüm belediye ekiplerini seferber eden Başkan Aras, “Memleketimiz için mücadelemiz canla başla sürdürüyoruz. Ancak havadan müdahale halen yetersiz. Emeklerimizin boşa çıkmaması için, havadan müdahale istiyoruz” sözlerini yeniledi.

Aras “Büyük bir iş birliği var Bodrum’da, şu anda o sahada ciddi bir söndürme çalışmaları yürütülüyor. O yüzden o sahaya kontrolsüz bir şekilde bireysel girişlerin kesinlikle yapılmaması lazım. Arkadaşlarımız canları pahasına ateşin içine giriyorlar. Çünkü hava desteği alamadık biz. İlk kez dün 4 tane helikopter geldi ve bugün tekrar geleceği söyleniyordu ama tabi başka yerlerde de ciddi yangınlar çıktı. Türkiye şu anda büyük bir afetle boğuşuyor. Kimseyi suçlamıyoruz. Ama önlem alınması da gerektiği de bir gerçek. Yangınlarla mücadele için Bodrum Belediyesi olarak kendi ekiplerimizi, kendi aracımızı, gerecimizi, ekipmanımızı artık toplayacağız ve hiç kimseye ihtiyaç duymadan ve hiç kimse mağdur olmadan müdahale etme şansı yakalayacağız” dedi.



