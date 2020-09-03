Araştırma: Kuşlar, diğer kuşlara bakarak daha cesur olmayı öğreniyor

03 Eylül 2020 Perşembe, 15:04

Serçeler neredeyse her kıtada bulunuyor. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika ve Avustralya’da ise yerli türler değil, yayılmacı türler.

Yüksek ölçüde sosyal olan bu ötücü kuşlar üzerinde yapılmış yeni araştırma, bu kuşların birbirlerinden bir şeyler öğrenebildiğini ve davranışlarını buna göre uyarlayabildiğini ortaya seriyor.

LSU Biyolojik Bilimler Bölümü’nde doktora sonrası araştırmacısı ve Biology Letters bültenine yayımlanan bu çalışmanın baş yazarı olan Tosha Kelly araştırma ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bizim çalışmamız, bayağı serçelerin sosyal çevrelerinden topladıkları bilgiyle sonuca ulaşabildiklerini ve bunu yeni deneyimlere uygulayabildiklerini gösteriyor.”

Bayağı serçeler sıklıkla büyük kalabalıklar halinde görülüyor ve bu araştırma, serçelerin birbirlerini izleyip bir şeyler öğrenebildiğini öne sürüyor.

Bayağı serçelerin sosyal bir deney sonrasında davranışlarını uyarlayabilme kabiliyeti, sosyal öğrenmenin kanıtlarını sunuyor.

Kelly, araştırmanın önemini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Bu gerçekten önemli çünkü insanlar doğal yaşam alanlarına zarar verip ilerledikçe, hayvanlar doğal olarak maruz kalmayacakları çeşitli ortamlara ve nesnelere maruz kalıyorlar. Yeni bilginin, bir popülasyonda ne kadar hızlı yayılabildiğini anlamak çok önemli çünkü bu durum; insanların sebep olduğu bu çevresel değişim çağında, bir türün bütün olarak nasıl direneceğini etkileyebilir.”

Deneyde kuşlar farklı gruplara ayrılmış ve yem kaselerinin yanına çeşitli nesneler konulmuş.

Nesnelere dikkatli yaklaşan kuşlar, nesnelerden korkmadan yem yiyen kuşları izledikten sonra daha cesur olmuşlar.

Üstelik, farklı nesneler yerleştirildiğinde bile 2.6 kat daha cesur oldukları görülmüş.

Kaynak: popsci.com