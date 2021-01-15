Araştırmaya göre Covid-19 bilinen tarihten önce yayılmaya başladı

15 Ocak 2021 Cuma, 11:41

Brezilya'da yeni tip koronavirüsün (covid-19) Aralık 2019'da yayılmaya başladığına işaret eden bir çalışma yürütüldü.

Çin basınında çıkan haberlere göre, Brezilya'nın Espirito Santo eyaletinde, Aralık 2019'da alınan kan örneklerinde covid-19'a özgü IgG antikorlarının varlığı tespit edildi.

BirGün'ün haberine göre, Brezilya Sağlık Bakanlığının yürüttüğü araştırma çerçevesinde, Aralık 2019-Haziran 2020 arasında Dang hummasına neden olan Dang virüsü ve Chikungunya virüsüyle enfekte olduğundan şüphelenilen hastalardan toplanan 7 bin 370 kan örneğinin 210'unda IgG antikorları görüldü.

Bu örneklerden 16'sının ise 26 Şubat 2020'de Brezilya'da resmi olarak doğrulanan ilk Covid-19 vakasından çok daha önce, 18 Aralık 2019 tarihinde alındığı, bunun da Covid-19'un ülkede o dönemde yayılmaya başladığına işaret ettiği belirtildi.

Bakanlık, bir hastanın Covid-19 ile enfeksiyonundan sonra IgG antikorlarının tespit edilebilir seviyeye ulaşmasının yaklaşık 20 gün sürdüğüne, bu nedenle vakaların, 2019 yılı kasım ayı sonuyla aralık başında ortaya çıkmış olabileceğine dikkati çekti.

Brezilya'da Santa Catarina eyaletinin başkenti ve en büyük ikinci şehri Florianopolis'te Kasım 2019'da toplanan kanalizasyon suyu örneklerinde, 2020 yılında yapılan incelemede, Covid-19 izlerine rastlanmıştı.

İTALYA VE FRANSA’DAKİ ARAŞTIRMALAR

İtalya’da yapılan geçmişe yönelik bir araştırma, ülkede koronavirüsün, ilk vakanın tespit edildiği Şubat ayından önce, 2019’un eylül ayında görüldüğüne işaret etmişti. Milano Kanser Enstitüsü ve Siena Üniversitesi tarafından yapılan ve Eylül 2019 ile Mart 2020 arasında akciğer kanseri taramasına katılanlardan alınan kan örneklerini kapsayan araştırmada hastalarda Covid-19 virüsü tespit edilmişti.

İtalya’da yapılan bir başka araştırma ise, 2019’un son üç ayında zatürre şikayetiyle yapılan başvuruların geçmiş yılların ortalamasının üzerinde olduğunu göstermişti.

Fransa'daki bir hastane ise, Avrupa'da ilk vakaların resmi olarak bildirilmesinden yaklaşık bir ay önce Covid-19 hastası birini tedavi ettiğini açıklamıştı.

Doktorlar, pnömoni hastalarının eski örneklerini yeniden test ettikten sonra, aralık ayı sonlarında, koronavirüs taşıyan bir hastaya baktıklarının farkına varmıştı.