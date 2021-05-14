Ümit Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna maçı aday kadrosu açıklandı

14 Mayıs 2021 Cuma, 14:21

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları hazırlıkları kapsamında 2 Haziran Çarşamba günü Ukrayna ile İstanbul'da oynayacağı özel müsabakanın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, aday kadroya davet edilen oyuncuların, 19 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacağı belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna karşılaşması öncesi İstanbul'da yapılacak kampa mart ve nisan aylarında organize edilen Genç Milli Takım antrenörleri çalışma grubu toplantılarında bulunan antrenör danışmanları Peters Bernhard ve Levent Sürme'nin de katılacağı aktarıldı. Bernhard ve Sürme'nin, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas ile kamp süresi boyunca işbirliği çerçevesinde çalışmalar gerçekleştireceği ve saha uygulamalarında bulunacağı ifade edildi.

Genç Milli Takım antrenörleri çalışma grubu toplantılarında çok verimli bir süreç geçiren Peters Bernhard ve Levent Sürme'nin, Ümit Milli Takımı'nın kampı esnasında çalışmalarına devam edeceği kaydedildi. Tolunay Kafkas ile Genç Milli Takımlar Analiz Departmanı Sorumlusu Erdoğan Kaynak'ın antrenman metodolojilerinin geliştirilmesi adına canlı analiz tekniklerini ve teknolojik yenilikler ışığında farklı analiz yöntemlerini antrenmanlarda uygulayacağı belirtildi.

Ümit Milli Takımı'nın Ukrayna maçı aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Berke Özer (Westerlo)

Defans: Serdar Saatçi (Beşiktaş), Furkan Bayır (Menemenspor), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir), Melih Altıkulaç (Olympique Lyon), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü)

Orta saha: Erkan Süer (Turgutluspor), Abdussamed Karnuçu (Tarsus İdman Yurdu), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Efe Tatlı (Fatih Karagümrük), Eren Karadağ (Pazarspor), Muhammed Gümüşkaya (Beypiliç Boluspor), Erkan Eyibil (Mainz 05), Burak İnce (Altınordu), Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Muhammed Egemen Pehlivan (Fatih Karagümrük), Batuhan Kör (Bursaspor), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor)

Forvet: Enis Destan (Altınordu), Muhammed Zeki Avcı (Stade Lausanne-Ouchy), Ali Akman (Eintracht Frankfurt), Rahmi Anıl Başaran (Royal Hastanesi Bandırmaspor)