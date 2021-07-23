Arda Güler, A takımla çalışmalara başladı
Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Vitor Pereira, Arda Güler'i antrenmanlara dahil etti.
Süper Lig’in 2021-22 sezonu için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de kadroya U19’dan takviye geldi. U19 Gelişim Ligi’nde Başakşehir’le oynanan karşılaşmada 2 gol 1 asistlik başarısı ile göz dolduran Arda Güler, performansıyla Pereira’nın dikkatini çekti. Kontratlı 39 futbolcusu bulunan ve sayıda önemli azalmaya gitmek isteyen sarı-lacivertli ekipte şu ana kadar 9 futbolcu takımdan ayrı hazırlıklarını sürdürmeye başladı. Topuk Yaylası ve Samandıra kamplarında; Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal, Murat Sağlam, Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin’i takımdan ayırarak bireysel çalışma yapmalarını ve bu arada yeni kulüp bulmalarını isteyen Pereira, Arda Güler’i A takım kampına dahil etti. Gelecek adına umut vadeden 16 yaşındaki genç futbolcu, başarısıyla teknik ekipten tam not aldı.
Video Haberler
- Balkondan düşen kedisi için dakikalarca göz yaşı döktü
- Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
- Yavru leyleği itfaiye ekipleri kurtardı
- Ayrılma kararı sonrası nişanlı çift canına kıydı
- Kepçe operatörünün düğün konvoyu kepçelerle oldu
- 3 motosiklette 15 kişi yolculuk etti
- Yaptığı hareketle gönülleri kazandı
- Bataklığa saplanan inek böyle kurtarıldı
- Tatil dönüşü 3 araç birbirine girdi: 7 yaralı
- Kontrolden çıkan otomobil bariyerlerde asılı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Peker günler sonra ortaya çıktı: Hastalığım ağır geçiyor
- AA ve CİMER'den Erdoğan'ın görüntüleri hakkında açıklama
- Kayıp tıp öğrencisinden acı haber
- 'Demirören' skandalında yeni perde!
- Acun Ilıcalı'nın rüyası erken bitti
- Cansız bedeni bulunan tıp öğrencisi Onur Eker'e ne oldu?
- Erdoğan'la ters düştü, ayrılık hazırlığında
- Erdoğan'ın çocuklarının yeni işi
- Bu ilçelerde denize girmek yasaklandı
- Ünlü rapçi Eypio’dan 'Sedat Peker' şarkısı