Arif Kızılyalın, Fenerbahçe kongresini değerlendirdi
Cumhuriyet.com.tr spor yazarların Arif Kızılyalın, geçtiğimiz hafta yapılan ve Ali Koç'un yeniden başkan seçildiği Fenerbahçe kongresinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhuriyet.com.tr spor yazarlarından Arif Kızılyalın, Fenerbahçe kongresini ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını değerlendirdi.
Arif Kızılyalın, "Ali Koç'un yeni dönem başkanlığından ziyade, önceki dönem başkanı Aziz Yıldırım'ın yaptığı flaş açıklamalar kongreye damga vurdu. Fenerbahçe kongresinde kiminle konuşsak, Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına değindi. Sayın Aziz Yıldırım, artık formasını giydi. Yeniden aday olmadı. Aday olacağını da sanmıyorum ama Yıldırım'ın o günkü basın toplantısında, yanında zamanında yol yürüdüğü arkadaşları vardı. O grubun önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin gidişatına göre bir eylem hazırlığında olduğu da ortada. Aziz Yıldırım artık Ali Koç yönetiminin üstünde demokrasi kılıcı gibi sallanıyor. Yani Aziz Yıldırım 'ben de varım' dedi. Aziz Yıldırım'ın yaptığı, Ali Koç'un hak etmediği açıklamalar da vardı. Sayın Aziz Yıldırım çok sert açıklamalar yaptı. Ali Koç da benzer sertlikte yanıtlar verdi. Bunlar keşke olmasaydı..." açıklamalarını yaptı.
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