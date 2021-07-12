Arif Kızılyalın, Kulüpler Birliği'nin TFF'ye yazdığı mektubu değerlendirdi

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 15:22

Cumhuriyet Gazetesi spor yazarlarından Arif Kızılyalın, Cumhuriyet TV'ye açıklamalarda bulundu. Kızılyalın, Kulüpler Birliği'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na yazdığı mektubu ve Kulüpler Birliği'nde oluşan çatlağın etkilerini değerlendirdi.

Kızılyalın, "Kulüpler Birliği Vakfı'nda uzun zamandır düşman kardeş olarak gösterilen Fenerbahçe ile Galatasaray, yeni yönetimlerle beraber bir dostluk çubuğu yaktı. Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önceye dayanan bir dostluğunun bulunması,futbol paydaşlığında bulunmaları hatta ailelerin birbirleriyle görüşmeleri Galatasaray-Fenerbahçe dostluğu için çok mühim. Ahmet Ağaoğlu'nun geçici başkan seçildiği Kulüpler Birliği toplantısında bu dostluk perçinlendi ve güç birliği yaptılar. Çünkü özellikle dört büyükler, büyük bir borç batağında. Bu borç batağından çıkmak için de yeni kazanımlar elde etmek istiyorlar. Bunun için de başvuracakları kurum Türkiye Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluş. Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe yan yana gelip, yanlarına Beşiktaş ve Trabzonspor'u alırlarsa, karşılarında kimse duramaz. Ama nitekim, bir çatlak oluştu. Bu çatlak sesini çıkartan da yine Başakşehir, yani Türkiye'nin 6'ncı şampiyonu, kimilerine göre iktidarın takımı. Başakşehir bundan 2 sene evvel, Kulüpler Birliği Vakfı'nda böyle bir dostluk rüzgarı yokken, kulüplerin lehine yayıncı kuruluş için alınan kararda çatlak ses olmuştu. Şimdi de Kulüpler Birliği Vakfı'nın, federasyona ve yayıncı kuruluşa gönderdiği ultimatom niteliğindeki mektup için 'bizim haberimiz yok, rutin bir kağıt olarak imzaladık, desteğimizi geri çekiyoruz' açıklaması yaptılar. Bu bir rezalettir!"

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