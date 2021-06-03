Arif Kızılyalın: Öp Şenol Güneş'in elini!

03 Haziran 2021 Perşembe, 22:22

Son provayı da yaptık, EURO 2020 öncesi.

Artık varsa, yoksa 11 Haziran akşamı Roma Olimpiyat Stadı'ndaki İtalya maçı...

Geçmez şu 1 hafta...

Çünkü umudumuz var; Avrupa Futbol Şampiyonası'na iyi başlama, iyi başlayıp, işin sonuna kadar gitmek gibi.

Olur mu olur!

Gördük favori Fransa'yı önceki gece; Galler önünde...

Bugün de bizim çocukları ölçtük Moldova karşısında.

Moldova deyip geçmeyin ha!

Hepsi çatır çatır oynuyor. Sertler, basıyorlar, ikiye birde iyiler.

Zaten maçın ilk yarısında 3-4 kere geldiler, Uğurcan zor çıkardı topları...

Sonra 2. yarı; önce Burak, sonra Cengiz.

İki Avrupai ayak, iyi Avrupai gol.

İlki Fransa Kralı Luis - pardon- Burak'tan.

İkincisi Leicester dükü Cengiz'den.

Yaramış Angla-sakson coğrafya bizim çocuklara.

Oyunda gözükmeseler bile pozisyonu buluyorlar, tabelayı değiştiriyorlar.

İlk yarı iyi değildik dedik ya, aslında mücadele ettik o bölümde de ama uyuduğumuz anlar oldu.

Sanırım 1 haftada Şenol Güneş buna çok dikkat edecektir.

Yoksa takım kağıt üzerinde hazır. Uğurcan doğru tercih, iki kenar Zeki ve Umut gibi. Keza İtalyan Merih ile İngiliz Çağlar da öyle savunmanın ortasında. Hakan Çalhan varsa o oynayacak; tıpkı Ozan Tufan gibi, Okay gibi. Fransa lig şampiyonu Yusuf neler yapacağını gösteriyor ama 11 ama yedekten gelip!

Saymıyorum Burak'ı! O golcü zaten.

Ve Taylan ve Cengiz ve ve Mert ve Orkun ve diğerleri..

Hazırlar.

Lig yorgunlukları falan gitmiş.

Artık oyunu iki yönlü oynayan bir milli takım var. İstedikleri zaman orta alanı tutuyorlar, istedikleri gibi yelpaze gibi açılıyorlar rakibin üzerine. Ve bu geçiş oyunu, Avrupalı'nın pek sevmediği önlem alamadığı bir sistem.

2002 Dünya Kupası'nda çılgın Türkler sloganı vardı, şimdi bizim çocuklar...

İkisinin de yaratıcısı Şenol Güneş.

O yüzden, şeref tribününde falan kimse kimsenin elini öpmesin(!), eli öpülecek biri varsa Şenol Hoca'dır!

Güneş'in elini öpün ey TFF ailesi!

Çünkü federasyonumuzun tek hata yapmayan birimi o ve onun ekibi. Birinin eli öpülecekse de o kişi Şenol Güneş'tir!