GSTV sunucusu Serbay Şenkal, Taylan Antalyalı'ya destek verdi
GSTV sunucusu Serbay Şenkal, üstünde gökkuşağı renkleri bulunan tişörtü nedeniyle tepki alan Galatasaraylı Taylan Antalyalı'ya destek verdi.
GSTV sunucusu Serbay Şenkal, "Powered by pride" yazılı tişörtle fotoğraf yayımladığı için eleştirilen Galatasaraylı Taylan Antalyalı'ya, "Bir Galatasaray taraftarı olarak onunla gurur duyuyorum cesaretinden dolayı" ifadeleriyle destek verdi.
Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'nın "Powered by pride" yazılı tişörtle yayımladığı fotoğraf, TV100 kanalında program yapan Emre Bol ve Turgay Demir'in hedefi oldu.
GSTV'de 'Günaydın Galatasaray Ailesi' programının sunucusu Serbay Şenkal ise, Antalyalı'nın giydiği tişört üzerinden hedef gösterilmesine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
"İnsanları ötekileştirmediğinden, kutuplaştırmadığından, ırkçılık, faşizanlık, partizanlık yapmadığından dolayı Taylan Antalyalı kardeşimi tebrik ediyorum. Bunu yapanların amacı çok belli, toplumu kutuplaştırmak, ayrıştırmak insanları birbirinden uzaklaştırmak, faşistlik ve ırkçılık yapmak. Niyet okuyamam ama bunlar ekranlardan milyonlara hitap ederek bu şekilde yaklaşımda bulunarak insanlık suçu işliyorlar. Bunların yargılanması, ıslah evlerine atılması lazım. Medeni toplumlarda böyle olur."
TAYLAN ANTALYALI (1) pic.twitter.com/bwgicmm8r3— Serbay Şenkal (@serbaysenkal) June 28, 2021
NE OLMUŞTU?
TV 100 kanalında yayımlanan VAR Odası programında yorumculuk yapan Turgay Demir ve Emre Bol, Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Taylan Antalyalı'nın "pride" tişörtlü paylaşımını hedef almıştı. Bol, Antalyalı'nın paylaşımı üzerine, "Milli takıma almam, herkes yaşadığı ülkenin ahlakına ananesine saygı duyacak kardeşim" demişti.
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