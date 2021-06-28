Sinan Güler, Taylan Antalyalı'ya destek oldu

Sinan Güler, giydiği tişört nedeniyle bazı futbol yorumcuları tarafından eleştirilen Taykan Antalyalı'ya destek oldu.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2021 Pazartesi, 20:24
Sinan Güler, Taylan Antalyalı'ya destek oldu
Abone Ol google-news

Galatasaray'ın yıldızı Taylan Antalyalı, giydiği tişört nedeniyle gündemden düşmüyor.

LGBT haklarını destekleyen ifadelerin bulunduğu tişörtü giyen Taylan Antalyalı, bazı futbol yorumcuları tarafından hedef gösterilmişti. 

SİNAN GÜLER'DEN DESTEK

Milli basketbolcu Sinan Güler Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Taylan Antalyalı'nın giydiği tişörtü ve tepkileri görünce, sporun içersinden nefret ve ayrımcılığı ne kadar uzaklaştırmamız gerektiğini düşünmeden edemiyorum" dedi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler