Sinan Güler, Taylan Antalyalı'ya destek oldu
Sinan Güler, giydiği tişört nedeniyle bazı futbol yorumcuları tarafından eleştirilen Taykan Antalyalı'ya destek oldu.
Galatasaray'ın yıldızı Taylan Antalyalı, giydiği tişört nedeniyle gündemden düşmüyor.
LGBT haklarını destekleyen ifadelerin bulunduğu tişörtü giyen Taylan Antalyalı, bazı futbol yorumcuları tarafından hedef gösterilmişti.
SİNAN GÜLER'DEN DESTEK
Milli basketbolcu Sinan Güler Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Taylan Antalyalı'nın giydiği tişörtü ve tepkileri görünce, sporun içersinden nefret ve ayrımcılığı ne kadar uzaklaştırmamız gerektiğini düşünmeden edemiyorum" dedi.
Taylan Antalyalı'nın giydiği t-shirtü ve tepkileri görünce, sporun içersinden nefret ve ayrımcılığı ne kadar uzaklaştırmamız gerektiğini düşünmeden edemiyorum.— Sinan Guler (@sinanguler) June 28, 2021
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