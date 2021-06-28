Sinan Güler, Taylan Antalyalı'ya destek oldu

28 Haziran 2021 Pazartesi, 20:24

Galatasaray'ın yıldızı Taylan Antalyalı, giydiği tişört nedeniyle gündemden düşmüyor.

LGBT haklarını destekleyen ifadelerin bulunduğu tişörtü giyen Taylan Antalyalı, bazı futbol yorumcuları tarafından hedef gösterilmişti.

SİNAN GÜLER'DEN DESTEK

Milli basketbolcu Sinan Güler Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Taylan Antalyalı'nın giydiği tişörtü ve tepkileri görünce, sporun içersinden nefret ve ayrımcılığı ne kadar uzaklaştırmamız gerektiğini düşünmeden edemiyorum" dedi.