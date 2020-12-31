Arif Kızılyalın yazdı: Spor gündemini sarsan gelişme
Cumhuriyet yazarı Arif Kızılyalın'ın, TFF ile yayıncı kuruluş beIN Sports ile 2020-21 sezonu için atılan imzada el sıkışılan ücret için bir Türk kulüp başkanının "Türk futbolunun ederi 2.3 milyar bile değil" dediğine dair iddiası gündem oldu.
Yazarımız Arif Kızılyalın'ın, futbolda 2020-21 sezonunun yayın ihalesinde yaşananlara ilişkin iddiası spor gündeminin üst sıralarına yerleşti.
Gazetemizde dün kaleme aldığı 'Rafael’e bakarken' başlıklı yazısında "Gözümüz cambazdaydı, ilgilenmedik. Oysa, Bakan M.Muharrem Kasapoğlu'nun da bulunduğu ortamda 2 milyar 350 milyon lira artı 300 milyon Spor-Toto isim hakkı karşılığı el sıkışılmış, Katarlı beIN Sports, tutarı kabul etmişti" diyen Kızılyalın, anlaşmada imzaların gecikmeli atılmasının sebebini şöyle anlatmıştı:
"Çünkü Katarlı Yusuf el Obaidly, isim hakkı olan 300 milyonun kulüplere değil kendilerine verilmesini istemişti. İddiaya göre de futbol dünyasının son 20 yılda yükselen değeri bir kulüp başkanı Obaidly'ye el altından, "Türk futbolunun ederi 2.3 milyar bile değil" diyerek bir anlamda gazı vermiş, kapalı devre futbol söyleşilerinde de “Ekonomik şartlar kötü, 2.3 milyar da iyi rakam" demişti.."
Bakan Kasapoğlu'nun sağlam duruşu sayesinden kulüplerin daha fazla zarar etmesinin önüne geçildiğini belirten Kızılyalın, "Böylece 300 milyon 2.3'ün işine dahil edilmedi" dedi.
Türk futbolunun içinden gelen birinin yayın gelirlerinin düşmesinde rol oynadığını iddia eden Kızılyalın, aynı kişinin kulüplerin değil Katarlıların hakkını savunduğunu söyleyerek "Naklen yayın ücretlerinin ilk el sıkışılan 500 milyon dolardan 2.3 milyar TL'lere gerilemesinin mimarı aslında Katarlılar değil, Türk futbolunun içinden biri" ifadelerini kullandı.
Aynı kişinin TFF'nin beIN Sports ile 80 milyon dolarlık alt ligler yayın hakkı için mahkemeleştiği ve kaybettiği süreçte pasif kaldığını ve ortalarda gözükmediğini, kulüplerin değil Katarlıların hakkını savunduğunu belirten Kızılyalın, yazısını şöyle tamamlamıştı:
"O kişi bu işi bir yerlere yaranmak için mi yapıyor, yoksa bir çıkarı mı var bilinmez! Biz cambaza bakarken, futbolun paraları buhar olup gitti."
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