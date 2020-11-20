Arınç tepkilere sessiz kaldı, Biden ve Harris'i tebrik etti

20 Kasım 2020 Cuma, 15:36

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, dün bir televizyon kanalında yaptığı konuşmaları nedeniyle Cumhur İttifakı'nın özellikle MHP kanadından tepki aldı.

Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliye edilmesi gerektiğini savunan Arınç tepkilere yanıt vermezken, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'i haftalar sonra tebrik etti.

Tebrik mesajında, "Sayın Seçilmiş Başkan’ın yakın geçmişte Türkiye’nin iç politikasına yönelik bazı sözleri Türk kamuoyunda çok haklı tepkilere yol açmıştı." hatırlatması yapan Arınç, bu sözlerin seçim kampanyası esnasında "iç politika merkezli bir propaganda kapsamında sarf edildiğine" ve "Biden’ın Türkiye ile ilgili düşüncelerini temsil etmediğine" inanmak istediklerini belirtti.

Arınç, Twitter mesajı üzerinden yayımladığı tebrik mesajında, Biden'le geçmişte yaptığı görüşmeden fotoğrafını da paylaşıp şöyle dedi:

"ABD’de yapılan seçimler sonucunda Başkan seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i tebrik ederim. Türkiye ile ABD uzun yıllara dayanan bir stratejik ortak ve müttefiklik ilişkisine sahiptir. Bu ilişkinin temelinde karşılıklı anlayış ve işbirliği yatmaktadır. Sayın Seçilmiş Başkan’ın yakın geçmişte Türkiye’nin iç politikasına yönelik bazı sözleri Türk kamuoyunda çok haklı tepkilere yol açmıştı. Biz, bu sözlerin seçim kampanyası esnasında iç politika merkezli bir propaganda kapsamında sarf edildiğine ve Sayın Biden’ın ülkemiz ile ilgili düşüncelerini olmadığına inanmak isteriz.

Bizim için Joe Biden, yıllar önce senatör olarak Bosna savaşında soykırıma uğrayan Müslüman Boşnakların haklarını en yüksek perdeden savunan insandır. Sayın Seçilmiş Başkan’ın yeni başkanlık döneminin dost ve müttefik iki ülke arasında yeni bir sayfa açarak karşılıklı güven ve diyaloga dayalı hayırlı gelişmelere katkıda bulunmasını temenni ederim."