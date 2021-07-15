Arjen Robben, futbolu bıraktığını açıkladı

Kariyerinde Chelsea, Real Madrid ve Bayern Münih gibi dünya devlerinin bulunduğu Arjen Robben, futbolu bıraktığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2021 Perşembe, 14:03
Arjen Robben, futbolu bıraktığını açıkladı
Abone Ol google-news

Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Arjen Robben, aktif futbol hayatını sonlandırdığını açıkladı.

Geçmişinde PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid, Bayern Münih gibi dünya devlerinin bulunduğu Hollandalı yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile futbola veda etti. 

Yıldız isim yaptığı paylaşımda, "Aktif futbol kariyerimi sonlandırmaya karar verdim. Çok zor bir seçim.Yürekleri ısıtan destekleriniz için herkese teşekkür etmek istiyorum!" ifadelerini kullandı.

37 yaşındaki Robben, en son Hollanda 1.Lig ekiplerinden FC Groningen'de forma giydi. Robben; 4 Temmuz 2019'da da aynı kararı almış ancak 1 Temmuz 2020'de futbola geri dönmüştü. 

Robben, Almanya'da 8, İngiltere'de 2, İspanya ve Hollanda'da ise birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Kariyerinde toplam 614 maça çıkan 37 yaşındaki futbolcu, 209 gol ve 166 asistlik performans sergiledi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler