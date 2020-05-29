Arkadaşları Floyd'u anlattı: On milyonlarca ABD’li gibi iş arıyordu

29 Mayıs 2020 Cuma, 14:17

ABD’de Derek Chauvin adlı polisin, George Floyd adlı siyah ABD’liyi ters şekilde kelepçeledikten sonra yere yatırarak diziyle boğması, tüm dünyada infiale sebep oldu. Olayın yaşandığı Minnesota başta olmak üzere, ABD halkı sokaklara dökülerek polisleri protesto ederken, dünyanın dört bir yanından da cinayete tepki yağdı.

46 yaşındaki George Floyd’un arkadaşları ise Floyd’un yaşamı hakkında bilgiler paylaştı. ABD basınında çıkan haberlere göre, arkadaşları Floyd’un koronavirüs günlerinde ‘on milyonlarca kişiyle aynı kaderi paylaştığını’, işsiz kaldığını ve yeni bir iş aradığını aktardı.

Büyüdüğü Houston kentinin siyah mahallesi Third Ward'dan sınıf arkadaşı Christopher Harris, Floyd'un dev cüssesiyle Jack Yates Lisesi Amerikan futbol takımının yıldızı olduğunu dile getirdi. Harris, Floyd’un 1992 yılında Temple'a karşı kaybettikleri eyalet şampiyonluk maçında oynadığından söz etti.

‘SAHTE PARA VERDİĞİNE İNANMIYORUM’

Birgün'ün haberine göre, bir barda ‘fedai’ olarak çalışan ve koronavirüs sürecinde mekanlar kapanınca işsiz kalan Floyd'la pazar gecesi telefonda konuştuğunu belirten Harris, ona geçici iş bulma kurumuyla temasa geçmesi için bilgi verdiğini söyledi.

Harris, Floyd'un kısa süre önce koronavirüs pandemisi nedeniyle milyonlarca Amerikalı ile aynı durumda olduğuna dikkat çekti.

Floyd’la ilgili “Yaşamını devam ettirmek, ilerletmek için elinden gelen her şeyi yapıyordu” şeklindeki görüşünü paylaşan Harris, polisi çağıran bakkalın Floyd'un kendisine sahte 20 dolar verdiği iddiasına inanmadığını vurguladı.