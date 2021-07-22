Arsenal, 10 numaralı formayı Emile Smith Rowe'a verdi
Arsenal'da geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'den boşalan 10 numaralı forma, genç oyuncu Emile Smith Rowe'a verildi.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Fenerbahçe'ye transferinden önce Mesut Özil'in taşıdığı 10 numaralı formayı Emile Smith Rowe'un giyeceğini açıkladı.
Arsenal Kulübü, 20 yaşındaki İngiliz futbolcuyla uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu. Emile Smith Rowe'un gelecek sezon 10 numaralı formanın yeni sahibi olacağı belirtildi.
Altyapısından yetiştiği Arsenal'da geçen sezon düzenli forma şansı bulan Emile Smith Rowe, 33 maça çıkıp 4 gol atmıştı.
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