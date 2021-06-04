Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nın Mısır etabında, elemelerin ikinci gününde milli sporcular, 5 final hakkı kazandı ve toplam final sayısını 9'a çıkardı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kahire'de gerçekleştirilen organizasyonda kadınlarda Cemre Kendirci denge ve yer aletlerinde finale kalırken, erkeklerde Mehmet Ayberk Koşak atlama masası ve paralel bar aletlerinde, Kerem Şener ise atlama masasında finale kaldı.
Dün yapılan elemelerde ise Bilge Tarhan ve Cemre Kendirci atlama masasında, Hamza Şamil Yılmaz ve Mehmet Ayberk Koşak halka aletinde finale kalma başarısı göstermişti.
Organizasyonda alet finalleri, yarın ve 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.
Video Haberler
- Sedat Peker'in 'görevli' ve 'emekli' yanıtı ortaya çıktı
- Özel'den Süleyman Soylu ve Mustafa Şentop'a flaş çağrı
- CHP'li vekilden olay yaratacak yeni pankart
- E-5 Karayolu’nda feci kaza: Nişanlı çift dehşeti yaşadı
- Trafiğe çıkanlar dikkat! O sürücülere ceza yağdı
- Video çektiler iddiası! Antalya'da otelde skandal olay
- 10 bin dolar alan siyasetçinin ismi bana söylendi
- Ünlü sunucu yayına şortla çıktı
- Polis tek tek saydı, 35 bin 263 TL ceza kesti
- Kadıköy'de polisin bıçaklandığı olay kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Altın son 3 ayın en kötü haftasına hazırlanıyor
- Kulenin restoran ihalesi Erdoğan'a yakın isme verildi
- Yavaş aleyhinde konuşmayın
- Türkiye mutsuz, erken seçim kaçınılmaz
- Cami için İBB'den harcanan devasa bütçe!
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde'yi açıkladı
- 10 bin dolar alan siyasetçinin ismi bana söylendi
- Erdoğan'dan Zonguldak'ta 'müjde' açıklaması!
- Ya atama bakan ya da Meclis Başkanı istifa edecek
- Yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyon