Arzu Sabancı Boğaz manzaralı evinden paylaştı: Sakın evde sıkıldık demeyin

21 Nisan 2021 Çarşamba, 13:57

Görsel: Instagram

Her geçen gün koronavirüs vaka sayılarındaki artış devam ederken yeni kısıtlama açıklamaları ile yurttaşların içinde bulundukları ekonomik sıkıntıları büyümeye devam ediyor.

Arzu Sabancı'nın Boğaz manzaralı evinden paylaştığı fotoğrafında "evde sıkıldık demeyin" notunu düşmesi sosyal medyada pek çok kullanıcının tepkisini çekti.

Sabancı, söz konusu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aşı da olsanız, hastalığı geçirmiş, antikorunuz da olsa risk her zaman var. Evde kalmaya, işiniz müsaade ediyorsa sokağa çıkmamaya, çift maske ve mesafeye devam... Tam kapanma olmasa bile biz kendi irademizle tam kapanma yapabiliriz...

Yaz aylarını, güzel günlerin hayalini kurarak, umudumuzu kaybetmeden... Sakın evde sıkıldık demeyin. Rahat nefes aldığını güne... Evinizde olduğunuza şükrederek, evde kalmaya devam."

"ZENGİNLER HALKLA DALGA GEÇİYOR"

Arzu Sabancı'nın bu paylaşımına sosyal medyadan gelen yorumlar şöyle:

Zenginler, halkla dalga geçiyorlar.

Arzu Sabancı " aşı olsanız da sakın evde sıkıldık denemeyin" demiş.

Sabancı'nın işyerlerindeki işçiler ev yüzü görmeden çalıştırılıyor. Bırakalım işçilerin aşı olmasını, sıkılma hakları bile yok. pic.twitter.com/p4THvNqUMh — Başaran Aksu (@Basaranaksu_) April 21, 2021

Arzu Sabanci'ya bak kale büyüklüğündeki bogaz manzaralı evinden, 2+1'de 80 metrekareye sıkışan halkımıza evde kal tavsiyesi veriyor. Bari su fotoyu paylasma pic.twitter.com/qjJv2lnZIl — Levent Yaşar (@Ieventyasar) April 21, 2021

Güne Arzu Sabancı'nın bu hikayesiyle başladım. Benim görebilmek için 2 saat yol gitmem gereken manzarayı, birilerinin evinde kahvesini içerken karşısına alabilmesi biraz dokunuyo bana. Bunların tam kapanması benim günlük hayatımdan daha dolu dolu geçiyodur pic.twitter.com/U39RVspXd0 — B (@bahaartokmak) April 20, 2021

ZENGİNLER SADECE ZENGİNLEŞTİ

Yüzlerce emekçinin canını, binlercesinin işini kaybettiği pandemide zenginler, sadece zenginleşti.

Salgınla geride kalan bir yılda ülkedeki iş insanlarının kişisel servetleri 15 milyar dolar arttı. 20 dolar milyarderinin servetine yaklaşık 127 milyar lira eklendi.

Yine bu bir yılda, salgından olumsuz etkilenen emekçi sadece ölmeyecek kadar bir destekten yararlandı. Nakit desteği alan hanelerle toplam 15 milyon kişiye 42 milyar lira yardım yapıldı.