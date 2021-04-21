Arzu Sabancı Boğaz manzaralı evinden paylaştı: Sakın evde sıkıldık demeyin

Arzu Sabancı'nın Instagram hesabından yaptığı "evde sıkıldık demeyin" paylaşımı sosyal medyada tepki topladı.

cumhuriyet.com.tr
21 Nisan 2021 Çarşamba, 13:57
Arzu Sabancı Boğaz manzaralı evinden paylaştı: Sakın evde sıkıldık demeyin
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Görsel: Instagram

Her geçen gün koronavirüs vaka sayılarındaki artış devam ederken yeni kısıtlama açıklamaları ile yurttaşların içinde bulundukları ekonomik sıkıntıları büyümeye devam ediyor.

Arzu Sabancı'nın Boğaz manzaralı evinden paylaştığı fotoğrafında "evde sıkıldık demeyin" notunu düşmesi sosyal medyada pek çok kullanıcının tepkisini çekti.

Sabancı, söz konusu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aşı da olsanız, hastalığı geçirmiş, antikorunuz da olsa risk her zaman var. Evde kalmaya, işiniz müsaade ediyorsa sokağa çıkmamaya, çift maske ve mesafeye devam... Tam kapanma olmasa bile biz kendi irademizle tam kapanma yapabiliriz...

Yaz aylarını, güzel günlerin hayalini kurarak, umudumuzu kaybetmeden... Sakın evde sıkıldık demeyin. Rahat nefes aldığını güne... Evinizde olduğunuza şükrederek, evde kalmaya devam."

"ZENGİNLER HALKLA DALGA GEÇİYOR"

Arzu Sabancı'nın bu paylaşımına sosyal medyadan gelen yorumlar şöyle:

ZENGİNLER SADECE ZENGİNLEŞTİ

Yüzlerce emekçinin canını, binlercesinin işini kaybettiği pandemide zenginler, sadece zenginleşti.

Salgınla geride kalan bir yılda ülkedeki iş insanlarının kişisel servetleri 15 milyar dolar arttı. 20 dolar milyarderinin servetine yaklaşık 127 milyar lira eklendi.

Yine bu bir yılda, salgından olumsuz etkilenen emekçi sadece ölmeyecek kadar bir destekten yararlandı. Nakit desteği alan hanelerle toplam 15 milyon kişiye 42 milyar lira yardım yapıldı.


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