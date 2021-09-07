Asgari ücret 2021 ne kadar? AGİ (Asgari Geçim İndirimi) kaç TL?

07 Eylül 2021 Salı, 11:40

Türkiye’de yurttaşların yaklaşık yüzde 57’si, asgari ücretin altında veya asgari ücretin yüzde 10 üzerinde bir ücretle çalışıyor. Son olarak Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da avukatların aldığı maaşların asgari ücrete bile yaklaşmadığını söyledi.

Bu açıklamalar sonrası asgari ücretin ne kadar olduğu yeniden sosyal medyanın gündemine geldi.

Peki, asgari ücret 2021 ne kadar, kaç TL? İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRET 2021 NE KADAR?





2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı.

2021 AGİ ÜCRETİ NE KADAR?

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

AGİ NEDİR? AGİ KİMLERE VERİLİR?

Asgari Geçim İndirimi kısaca AGİ olarak bilinir. Çalışan kimselerin kendiler dışında bakmakla yükümlü oldukları kişiler için verilen aile indiriminin ismidir. AGİ, miktarı çalışan kişinin medeni durumuna, çocuk sayısına göre değişkenlik gösterir.

16 yaşından itibaren sigortalı olarak çalışan kişilerin asgari geçimlerini sağlayacak kadar miktar hesaplanarak toplam gelirden çıkarılıp vergiden muaf olur. Bu para AGİ olarak isimlendirilir.

AGİ çalışan bireylere aylık olarak verilir. Bu miktar çalışan kişilerin brüt maaşları üzerinden hesaplanır.

Kişilerin alacakları AGİ miktarları medeni durumları ve sahip oldukları çocuk sayısına göre değişkenlik gösterir.

Asgari ücretin artması ile birlikte AGİ de artar.

Maaşı vergilenen yani Gelir Vergi Kanununun 61. maddesinde açıklanan ücret dahilinde maaş alan herkes AGİ alma hakkına sahiptir. Bekar olan kimseler ya da evli olup eşi çalışan kimseler AGİ tutarını maaşı içinde alır. Ancak evli olan ancak eşi çalışmayan kimseler AGİ miktarını maaştan ayrı olarak alır.

AGİ ödemelerinin tamamı devlet tarafından karşılanır. Ödenen tüm AGİ tutarları işverenlerin ödemiş olduğu vergilerden de düşürülür. Sigortalı olarak çalışan tüm çalışanların AGİ alması yasal bir zorunluluktur. Yani bu hakkın ödenmemesi suç teşkil eden bir durum olarak ifade edilebilir. Çalışanların AGİ'lerinin ödenmemesi durumunda mutlaka yasal kurumlara başvurarak haklarını araması gerekir. Bunun yanında bir çalışanın AGİ'sinin ödenmemesi halinde iş sözleşmesini feshetme hakkı da bulunur.