Asgari ücret görüşmeleri başladı

04 Aralık 2020 Cuma, 14:19

2021 yılı asgari ücret zammının ne kadar olacağını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığında saat 14:00'da toplandı.

Bakan Selçuk, görüşmeler kapsamındaki bu ilk toplantı öncesi bir açıklama yaptı.

"Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz" diyen Bakan Selçuk "İkinci ve üçüncü görüşmelerin akabinde yine Bakanlığımızın akabinde yine inşallah uzlaşı ile asgari ücreti açıklamış olmayı ümit ediyoruz. Asgari ücretin işçilerimizin ve işverenlerimizin beklentilerine uygun ve çalışma hayatımıza da olumlu katkı sağlayacak bir seviyede belirleneceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.