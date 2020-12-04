Asgari ücret görüşmeleri başladı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, ilk toplantısına başladı. Görüşmeler önce Bakan Zümrüt Selçuk bir açıklama yaptı.
2021 yılı asgari ücret zammının ne kadar olacağını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığında saat 14:00'da toplandı.
Bakan Selçuk, görüşmeler kapsamındaki bu ilk toplantı öncesi bir açıklama yaptı.
"Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz" diyen Bakan Selçuk "İkinci ve üçüncü görüşmelerin akabinde yine Bakanlığımızın akabinde yine inşallah uzlaşı ile asgari ücreti açıklamış olmayı ümit ediyoruz. Asgari ücretin işçilerimizin ve işverenlerimizin beklentilerine uygun ve çalışma hayatımıza da olumlu katkı sağlayacak bir seviyede belirleneceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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