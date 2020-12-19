CHP'li Taşçıer: Aşı sistemi neden şimdi değişti?

19 Aralık 2020 Cumartesi, 12:25

Önceki gün birçok yurttaşa e-nabız üzerinden “öncelikli risk grubundasınız, influenza aşısı için aile hekiminize başvurun” uyarısı gönderildi. Ancak dün doktorların aşı reçetesi yazma sistemi de kapatıldı. Buna göre grip aşıları doğrudan aile hekimlerine gelecek. Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Bu seferki değişikliğin gerekçesi ise yine soru işareti. Bu aşıların eczanelerden dağıtılması yanlışsa neden baştan böyle bir yol izlendi? Yok eğer değilse, neden şimdi sistem değişiyor? Eczanelerden dağıtımında bir sorun mu oldu da değişiyor? Bu soruların tümü yanıtsız, çünkü süreç şeffaf yönetilmiyor. Maalesef Sağlık Bakanlığı süreci ‘ben yaptım oldu’ anlayışıyla yürütmeyi sürdürüyor” dedi.

Dün itibariyle çok sayıda aile hekimliğine de aşıların ulaşmadığını aktaran Taşcıer, “İnsanlar mesaj geldiği için aile hekimliklerine gitmiş durumda, ancak ortada gelen bir aşı yok. Yapılan plansızlık nedeniyle risk grubundaki insanlar mahallelerde tek bir noktaya yığılmış oldu. Tam bir belirsizlik hakim. Koruyucu hekimlikte yapılan plansızlığın sonucu çok ağır olur. Ne yazık ki bugün yine plansızlıkla dolu ve insan sağlığını riske atan bir süreç yaşıyoruz” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle Taşçıer'in verdiği önergede yanıtlanması istenen sorular şöyle:

"Salgın sürecinde sıklıkla olduğu gibi yine bir konuda sistem değişikliğine gidilmiştir. Bu sefer de aşı dağıtım uygulamasının değişmesindeki sebep nedir? Eczanelerin grip aşısının vatandaşlara ulaştırılmasındaki sürecin dışında bırakılmasının gerekçesi nedir? Uygulama değişikliğine gidilirken Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ve Türk Eczacıları Birliği’nden görüş alınmış mıdır? Aile hekimliklerinin mevcut saklama ünitelerinde, gönderilecek grip aşılarını saklamak için yeterli alan bulunup bulunmadığının tespiti yapılmış mıdır? Türkiye’ye gelen influenza aşılarının menşei, adetleriyle birlikte, nerelerdir?"