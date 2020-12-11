Aşının getirdiği olumlu havaya rağmen küresel piyasalar yön arayışında

11 Aralık 2020 Cuma, 09:08

İngiltere ve Kanada'nın ardından dün ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanlar kurulu da Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı. Öte yandan dün gündemin odağında olan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısından da genişlemeci adımlar geldi.

ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünü 500 milyar avro artırarak 1,85 trilyon avroya yükseltti. PEPP’nin mart 2022’ye kadar devam edeceği ifade edilen açıklamada, program çerçevesinde alınmış varlıkların vadesi gelen anapara ödemelerinin en azından 2023 sonuna kadar yatırıma yönlendirilmeye devam edileceğine işaret edildi.

Ayrıca ECB’nin net varlık alımlarının Kovid-19 krizinin sona erdiğine karar verilene kadar devam edeceği vurgulanan açıklamada, Uzun Dönem Güdümlü Refinansman Operasyonu III (TLTRO III) için daha olumlu şartların Haziran 2022’ye uzatıldığı ifade edildi.

ECB Başkanı Christine Lagarde da gerçekleştirdiği basın toplantısında ekonominin aşı beklentilerine rağmen baskı altında olduğunu belirterek, "Salgın, hem genel halk sağlığı, hem de Avro Bölgesi ekonomisi ve küresel ekonomi için ciddi riskler oluşturmaya devam ediyor. Avrupa Birliği Kurtarma Paketi gecikme olmadan operasyonel hale gelmeli" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelere karşın ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve tahminlerin üzerine çıkan işsizlik maaşı başvuruları nedeniyle New York borsasında karışık bir seyir izlendi.

Dün Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,54 yükseldi.

Avrupa borsalarında da ECB'nin adımları ve AB üyesi ülke liderlerinin 1,8 trilyon avroluk bütçe ve hazırlanan kurtarma paketinde uzlaşmalarına rağmen dün karışık bir görünüm sergilendi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,33 geriledi, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 yükseldi ve Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyretti. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,5 artışla 1,2140 seviyesine çıktı.

ABD ve Avrupa borsalarındaki karışık seyir, Asya piyasaları ile yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, dün borsada rekorlar kırılırken, dolar/TL ise yüzde 0,8 artışla 7,8910'a çıktı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,23 değer kazandı ve günü 1.353,36 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks gün içinde de 1.366,78 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD'de, Türkiye'ye bazı yaptırımları da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı ile ilgili gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 puanın önemli direnç konumunda olduğunu dile getiren analistler, bu seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş eğiliminin devam edebileceğini, düşüşlerde ise 1.320 ve 1.290 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 200 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler dengesi beklentileri, 1,2 milyar dolar açık ile 300 milyon dolar fazla arasında yer aldı.