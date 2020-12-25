Aşıya acil onay verilmesine tepki: 'En küçük hatayı kabul etmek mümkün değil'

25 Aralık 2020 Cuma, 16:49

Çin'den getirilmesi planlanan Covid-19 aşılarının güvenilirliği ile ilgili tartışmalar sürerken, Resmi Gazete'de 'Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile aşılara 'Acil Kullanım Onayı' verildi.

Düzenleme ile aşı için etkililik, güvenlilik ve kalite verilerinin tamamlanmış olması koşulu olmadan yurttaşlara uygulanabilecek. Gelecek Partisi, düzenlemeyi eleştirerek, "Türkiye’de COVID-19 aşılarının uygulanmasına ilişkin mevzuat eksikliğini gidermek üzere yapıldığı ve birçok ülkede de bu tür düzenlemelerin olduğu belirtilmektedir. ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinde AKO kararı; acil kullanıma aday olan aşının, ilacın etkililik, güvenlilik ve kalite verilerinin tamamlanmış olması koşulu ile alınmıştır" açıklaması yapıldı.

İYİ Parti'de Ayşe Güney'in başkanlığını yaptığı Sağlık Politikaları İzleme Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle:

MEVZUAT EKSİKLİĞİ: Avrupa, ABD, Çin’de geliştirilen COVID-19 aşıları ile ilgili olarak pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de Acil Kullanım Onayı (AKO) alınarak yaygın aşılama için çalışmalar yapılmaktadır. İçinde bulunduğumuz olağandışı durum bu uygulamayı zorunlu kılmaktadır.

Ancak; Resmî Gazete’de, 18 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan 'Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', 'Acil Kullanım Onayı'nı düzenlemekte olup madde 10/A, etkililik, güvenlilik ve kalite ile ilgili kapsamlı verilerin henüz sağlanamadığı aşılar için bu veriler sağlanıncaya kadar AKO verilmesine ilişkindir.

Bu düzenlemenin, Türkiye’de COVID-19 aşılarının uygulanmasına ilişkin mevzuat eksikliğini gidermek üzere yapıldığı ve birçok ülkede de bu tür düzenlemelerin olduğu belirtilmektedir. ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinde AKO kararı; acil kullanıma aday olan aşının, ilacın etkililik, güvenlilik ve kalite verilerinin tamamlanmış olması koşulu ile alınmıştır.

EN KÜÇÜK HATAYI KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL: Hiç bir aşı, ilaç ve tıbbi uygulama yan etkisiz değildir. Ortaya çıkabilecek riskleri öngörmek ve en aza indirmek için bugüne kadar uygulanmakta olan aşılar, ilaçlar için yapılan tüm olağan incelemelerin hızlandırılmış olsa da basamak atlamadan yapılmış olması önemlidir. Yaygın olarak çok sayıda insanımıza uygulanacak olması sebebiyle pandemi ile mücadelede hayati önemi olan aşıların uygulanma sürecinde en küçük bir hata ve muğlaklığı kabul etmek mümkün değildir.



