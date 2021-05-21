Asker uğurlama konvoyu yapan grup emniyetin önünden geçince yakalandı
Kağıthane’de bir grup koronavirüs salgını nedeniyle yasak olmasına rağmen caddelerde asker uğurlama konvoyu yaptı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle asker uğurlama etkinlikleri yasaklanmıştı. Ancak celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlaması adı altında dün akşam saatlerinde toplanan bir grup, araçlarına binerek konvoy yapmaya başladı. İlçenin caddelerinde dolaştıkları esnada korna ve yüksek sesli müzikler çalarak çevreye rahatsızlık veren grup tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Bu şekilde seyir halinde olan konvoy, bir süre sonra Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’nin önünden geçti. Konvoyu fark eden “yunus” diye tabir edilen motorize polis ekipleri, grubun önünü keserek durdurdu.
Emniyette önünden konvoyla geçince yakalandılar
Araçlarından indirilen 9 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen sürücüler Ahmet K., Yasin G. ve Abdullah U.’ya “Karayollarında saygısızca araç kullanmaktan” maddesinden toplamda 432 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 3 sürücüyle birlikte Oğuz G., Semih M., Nihat B., Kadir U., Erdem Efe Ö. ve Fırat N.’ye “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 31 bin 221 lira idari para cezası uygulandı. Emniyette işlemleri tamamlanan grup savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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