Astım hastalarına uyarı; koronavirüsün ilk döneminde kortizonlu ilaç kullanmayın
Astım hastaları tarafından kullanılan kortizon içeren ilaçların özellikle koronavirüsün ilk dönemlerinde kullanılmaması gerektiğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Selvi, "Kortizon içeren ilaçlar, koronavirüs enfeksiyonunun ağırlaşmasına, hastalık sürecinin uzamasına sebep olabilir. Dolayısıyla ilk günlerde steroid, kortizon içeren ilaçları kullanmamakta fayda var" dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, başta kronik akciğer hastaları olmak üzere birçok kişiyi tehdit ediyor. Koronavirüse yakalanan KOAH ve astım hastalarına uyarılarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Selvi, risk grubundaki bu hastaların kullandığı bazı ilaçlara dikkat çekti. Özellikle kortizon içeren ilaçlara dikkat çeken Uzm. Dr. Ahmet Selvi, "Koronavirüs gibi viral enfeksiyonların, zatürelerin ilk dönemlerinde steroid içeren ilaçları bırakmak gerekiyor. Özellikle astım hastaları tarafından bu ilaçlar kullanılır. Bu tür hastalar doktorlarıyla tekrar görüşerek ilaçlarını gözden geçirmelerinde fayda var" diye konuştu.
"HEKİM GEREKMEDİKÇE BU İLAÇLARI KULLANMAZ"
Kortizon içeren ilaçların koronavirüs enfeksiyonunun ağırlaşmasına, hastalık sürecinin uzamasına sebep olabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Ahmet Selvi, “En yoğun şekilde kronik akciğer hastaları içerisinde astım hastaları, ardından ise KOAH hastaları bu tür ilaçları kullanır. Dolayısıyla ilk günlerde steroid, kortizon içeren ilaçları kullanmamakta fayda var. İlk başlarda kortizon içermeyen ilaçlar önerilir. Hekim gerekmedikçe kortizon içeren bu ilacı kullanmak istemez” dedi.
"SOĞUK HAVA ASTIM VE KOAH HASTALIĞINI ALEVLENDİREBİLİR"
Koronavirüse yakalanan risk grubundaki hastalarda bazen astımın akut atağının gelişebildiğini ifade eden Uzm. Dr. Selvi, “KOAH hastalarında alevlenmeler gelişebiliyor. Tedavinin ikinci bir süreci de atak ve alevlenmelerin tedavisi oluyor. Bazen de koronavirüs enfeksiyonunun üzerine bakteriyel zatüreler yaşanabiliyor. Hem hekim hem hasta açısından zorlu bir süreç yaşanıyor. Soğuk hava astım ve KOAH hastalarının hastalıklarını alevlendirebilir. O nedenle bu günlerde soğuk havada yürüyüşü çok da tavsiye etmiyoruz” ifadelerini kullandı.
"MEVSİM GEÇİŞLERİNDE ÖKSÜRÜĞE DİKKAT"
İnfluenza, koronavirüs gibi viral enfeksiyonlarda risk gruplarına mutlaka aşı yapılması uyarısında bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Selvi, "Bu tür hastaların belli bir program dahilinde aşılanmalarını öneriyoruz. Viral hastalıklar astımın atak geliştirmesine, KOAH'ın alevlenmesine sebep olabilir. Koronavirüs sonrası bu alevlenme ve atakların tedaviyle de ilgilenmemiz gerekebiliyor. Mevsim geçişlerinde öksürük, geniz akıntısı, akrabalarda astım, KOAH gibi hastaların bulunması, sigara kullanılıyor olması astımın ön belirtileri" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı
- İlahiyatçı Cemil Kılıç'tan Ali Erbaş'a sert tepki
- İBB'den İstanbulluları sevindirecek toplu taşıma kararı
- Soylu’dan AİHM’in Demirtaş kararına ilişkin açıklama
- PACE'den Selahattin Demirtaş açıklaması
- Sifil'e destek veren 'baş imam'a Özdil'den yanıt
- Ayasofya'nın 'baş imamı'na Akman'dan sert yanıt
- Koronavirüsün ilk olarak Wuhan’da çıkmadığı ortaya çıktı
- Özdil ve Akman'la ilgili çağrıyı haklı buldu!
- Korkutan sonuç! Vaka sayısında 4 ilde 4 kata varan artış
Video Haberler
- HDP'li Gergerlioğlu’ndan Soylu’ya yanıt
- Bekir Coşkun'un adı Buca'da ölümsüzleşecek
- AKP'li Çelik'ten o görüntüye açıklama
- Mehmet Metiner, Ebubekir Sofuoğlu'nu savundu
- Tuncay Özkan: Çıplak aramayla orada tanıştım
- CHP'li Bakan'dan yüz yüze sınavlar iptal edilsin çağrısı
- Fatih Portakal'dan Erdoğan'a 'Demirtaş' yanıtı
- Aleyna Çakır'ın katil zanlısından ölüm tehdidi
- Cemal Enginyurt'tan AKP'ye ilişkin çarpıcı iddia
- İstanbul'da sosyal mesafeyi hiçe sayan kuyruk
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı
- İlahiyatçı Cemil Kılıç'tan Ali Erbaş'a sert tepki
- İBB'den İstanbulluları sevindirecek toplu taşıma kararı
- Soylu’dan AİHM’in Demirtaş kararına ilişkin açıklama
- PACE'den Selahattin Demirtaş açıklaması
- Sifil'e destek veren 'baş imam'a Özdil'den yanıt
- Ayasofya'nın 'baş imamı'na Akman'dan sert yanıt
- Koronavirüsün ilk olarak Wuhan’da çıkmadığı ortaya çıktı
- Özdil ve Akman'la ilgili çağrıyı haklı buldu!
- Korkutan sonuç! Vaka sayısında 4 ilde 4 kata varan artış