AstraZenaca önünde eylem: Göstericiler kendilerini kapıya zincirledi

11 Mayıs 2021 Salı, 14:43

Koronavirüsle mücadelede özellikle yoksul ülkelerde yaşanan aşı tedariği problemi, aşıların patentinin kaldırılması önerilerini de beraberinde getirdi.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi ülkeler ve liderler Covid-19 aşı patenlerinin kaldırılmasına ilişkin çeşitli açıklamalarda bulurken, İngiltere'de AstraZenaca'nın Cambridge'de bulunan merkez binası önünde protesto düzenlendi.

Küresel adalet ve kalkınma konularında kampanya yürüten İngiltere merkezli organizasyon 'Küresel Adalet Şimdi' platformu tarafından düzenlenen eylemde, patentin kaldırılması gerektiğini savunan göstericiler binaya "Kâr için değil, insanlar için aşı" yazılı bir pankart astı.

?Bazı eylemciler ise kendilerini binanın giriş kapısına zincirledi.

??Gösteriye katılanlardan biri gazeteci Damiel Gayle'ye yaptığı açıklamada, "Hindistan'da her gün binlerce insan ölürken aşıdan kâr elde etmeye karar veriyor olabilirler" diye konuştu.

?Eylemciler binanın önünde müzik çalıp şarkı söyledikten sonra gösteri sona erdi.

Aralarında Nobel ödüllü bilim insanları ve eski liderlerin de bulunduğu 175 kişi, Beyaz Saray'a, aşıların fikri mülkiyet haklarının askıya alınması için devreye girme çağrısı yapmıştı. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi ülkeler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşılarında fikri mülkiyet haklarının kaldırılması için müzakerelere başlanılmasına yeşil ışık yakmıştı. Ancak patent feragatı önerilerine bazı ülkeler destek verirken bazıları ise karşı çıkıyor.

AstraZeneca PLC, Pfizer/BioNTech ve Johnson & Johnson firmaları da patent feragati talebine olumlu bakmıyor.

Kaynak: Sputnik